Famalicão: Clube vai vender 4,98% do capital que tem na SAD

O FC Famalicão vai vender 4,98% do capital social que detém na SAD. Este é um dos pontos da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 18 de fevereiro. A reunião está marcada para as 20h30, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda.

Recorde-se que Quantum Pacific Group, de Idan Ofer, detém 85% do capital social da SAD famalicense, sendo que os restantes 15% estão na posse do Futebol Clube de Famalicão.

Para a Assembleia de 18 de fevereiro, os sócios são chamados a decidir sobre dois pontos: deliberar sobre a concessão de autorização à direção do Futebol Clube Famalicão para proceder à alienação do montante de 4,98% do capital social do Futebol Clube Famalicão – Futebol SAD; e ratificação das anteriores alterações dos estatutos.