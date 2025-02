Famalicão: Clube Xadrez A2 Didáxis alcança os oitavos de final da Taça de Portugal

A equipa A do CX A2D qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de Xadrez, depois da vitória por 4-0. Com este triunfo, o CX A2D mantém a invencibilidade após 14 jogos disputados esta época.

As equipas A e B de CX A2D deslocaram-se ao Porto, no dia 9 de fevereiro, para defrontar, respetivamente, as equipas D e B do histórico Grupo de Xadrez do Porto, o clube ativo mais antigo da Península Ibérica.

Os protagonistas da equipa A foram os atletas Carlos Novais (1.º tabuleiro), Luís Romano (2.º tabuleiro), João Romano (3.º tabuleiro) e a Mestre FIDE Feminina Inês Silva (4.º tabuleiro).

Com esta qualificação, a jovem equipa famalicense atinge, pela 13.ª vez, os oitavos de final da Taça de Portugal de Xadrez, mantendo viva a ambição de repetir o feito histórico da época 2017/2018, em que conquistou o título nacional.

A equipa B do CX A2D perdeu pela margem mínima (2,5-1,5). O empate de Fernando Silva (1.º tabuleiro) e a vitória de Artur Lemos (4.º tabuleiro) permitiram pontuar, mas Diogo Lopes (2.º tabuleiro) e Marco Pereira (3.º tabuleiro) não conseguiram superar os seus adversários.

Os oitavos de final da Taça de Portugal de Xadrez terão lugar no próximo dia 23 de março, com a equipa A do CX A2D a sonhar com a repetição do feito alcançado na época 2017/2018.

A Taça de Portugal de Xadrez é uma das competições mais emblemáticas do calendário oficial da Federação Portuguesa de Xadrez, destacando-se pela sua natureza democrática. O emparceiramento das equipas é determinado por sorteio, com algumas restrições geográficas apenas nas primeiras eliminatórias. Assim, qualquer equipa, independentemente da sua experiência, pode ter a oportunidade única de defrontar alguns dos melhores jogadores nacionais e internacionais, já que os clubes mais competitivos integram nas suas fileiras Grandes Mestres, Mestres Internacionais, Mestres FIDE e Mestres Nacionais.