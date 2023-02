Famalicão: CNE-291 de Calendário celebra BP e faz Promessas

A participação do Team Transfradelos na prova de abertura do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno saldou-se com um segundo lugar, por Tiago Reis, e com o oitavo posto do irmão, Edgar. Daniel Silva, num JMP, teve como “prémio” na estreia acabar a prova.

«Foi uma prova em que o primeiro setor seletivo não nos correu como pretendíamos, mas melhoramos muito no último dia de prova», começa por relatar Edgar Reis que chegou a andar no decimo quinto lugar, para terminar no oitavo posto. «Estávamos a andar muito bem na última parte da prova, mas um furo, a cerca de 30 quilómetros do final, obrigou-nos a diminuir o ritmo e a apenas levar o carro até final».

Daniel Silva, acompanhado de Filipe Martins, com um JMP, terminou. «Foi a nossa estreia. Gostamos muito do carro, mas também percebemos que temos muito a aprender e muitos quilómetros a somar». O piloto apontou algumas falhas: «fomos penalizados em 10 minutos no final do primeiro setor seletivo e tivemos dois furos no segundo», que impediram um bom resultado.

A Baja TT Montes Alentejanos foi a primeira prova do calendário. A próxima prova, a Baja TT Dhesa Extremadura, decorre na região espanhola de Badajoz, entre 14 e 16 de abril.