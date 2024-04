Famalicão: CNE de Ruivães com novas portas abertas para mais 50 anos

No ano em que celebra 50 anos de atividade, o Agrupamento 444 do CNE, em Ruivães, abriu as portas de uma nova casa. Desde 2016 que a antiga adega da Quinta de Rebordelo, edifício que estava em ruínas, estava a ser recuperada pelo agrupamento de escuteiros e transformada num edifício com várias salas e equipamentos que são, agora, a nova sede que foi inaugurada este domingo.

O espaço foi cedido pelo Município de Vila Nova de Famalicão e todos os trabalhos de recuperação e adaptação do edifício foram feitos pelos escuteiros ao longo dos últimos anos. «É a concretização de um sonho e uma obra que resulta do trabalho feito pelas nossas mãos, bem ao jeito do espírito escutista que, com o apoio das diferentes instituições e do esforço financeiro que fizemos, se tornou realidade», vincou Duarte Veiga, dirigente do corpo de escuteiros e autarca da freguesia.

A sede integra um espaço que permite a realização de diversas atividades escutistas e para onde está projetado o futuro parque de lazer da freguesia, projeto elogiado pelo presidente da Câmara na inauguração. Mário Passos fala de um edifício «que tem todas as condições para o movimento escutista promover as atividades dirigidas às crianças e jovens que integram o agrupamento, num espaço que tem projetado o futuro parque de lazer, um enquadramento perfeito para o que são as atividades dos escuteiros».

Foi precisamente nos terrenos em frente à nova sede que Mário Passos plantou a “Árvore da Liberdade”, um ato simbólico que assinala os 50 anos do 25 de Abril. «Estou certo de que esta árvore perdurará no tempo, regada pela energia da juventude do movimento escutista», disse o presidente da Câmara Municipal.