Famalicão: Coindu quer contratar 300 funcionários

O Riba d´Ave/Sifamir somou, na noite desta terça-feira, a décima sexta vitória em 18 jogos do campeonato nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins.

A formação treinada por Raul Meca venceu, no pavilhão municipal de Fânzeres, a equipa B do FC Porto e mantém, de forma destacada a liderança, com 48 pontos, mais sete que o Famalicense que é segundo, com uma jornada em atraso, que disputa no próximo sábado, em casa do Infante de Sagres.

Do jogo desta terça-feira, a equipa ribadavense marcou dois golos, um em cada parte. Primeiro, por Miccoli, aos 12 minutos e, depois, na segunda metade do encontro, aos 9 minutos, Pedro Silva fechou o marcador.