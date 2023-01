Famalicão: COINDU sobe salários e oferece extra a costureiras

Durante a tarde da próxima terça-feira, entre as 13 e as 17 horas, algumas zonas da vila Joane terão o abastecimento de água interrompido.

Os serviços operacionais do Município vão proceder a uma higienização no reservatório do lugar da Tapada, na freguesia joanense, o que levará ao corte de abastecimento de água na zona envolvente, designadamente nas ruas do Romão, Monte S. João, Agra Santo André e na Avenida da Tapada.