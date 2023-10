Famalicão: Colégio Machado Ruivo celebra 43 anos ao serviço do ensino e educação

O Colégio Machado Ruivo comemorou, no dia 1 de outubro, 43 anos de atividade ao serviço do ensino e da educação. Os seus diretores orgulham-se de todo o percurso e do muito que contribuíram para a formação de gerações de famalicenses e não só.

Por isso, a comemoração foi feita com alunos e ex-alunos, pais, amigos, parceiros e membros da equipa, que expressaram a sua «gratidão» ao Colégio Machado Ruivo.

As diretoras e diretores do Colégio Machado Ruivo destacaram a importância da comunidade nestes 43 anos: «Esta celebração é uma homenagem a todos aqueles que fizeram parte da nossa história. O nosso compromisso com o ensino de qualidade e a evolução constante da educação permanece inabalável. Continuaremos a ser uma referência em Vila Nova de Famalicão e a moldar o futuro brilhante dos nossos alunos».

É um colégio situado em Requião (perto do Parque da Devesa), que se mantém fiel aos valores de matriz: «educação, rigor e excelência», e assume-se como uma «grande família que cuida e acarinha todos», na procura de dar uma «formação integral aos seus alunos».

Fundado por Isabel Ruivo e Paula Ruivo a 1 de outubro de 1980, o Colégio continuou o seu projeto já com o reforço de dois novos diretores: João Ruivo Meireles e Pedro Ruivo Meireles. Registaram-se, também, mudanças infraestruturais, uma vez que, em 2019, a instituição inaugurou um novo edifício que combina tradição e alta tecnologia.

«O Colégio Machado Ruivo é uma instituição fiel aos principais valores da educação, mas que também abraça o progresso e a inovação, gerando pequenas revoluções na forma de encarar a educação», referem em comunicado.

Este Colégio é pioneiro na revolução digital, a trabalhar o Plano Nacional das Artes e do Cinema, em trazer o empreendedorismo para o mundo da educação e na aposta em energias renováveis com a instalação de mais de 140 painéis solares. «Em resumo, é uma instituição que agrega valor em tudo o que faz, com o foco em promover o sucesso e o bem-estar dos seus alunos», descrevem os seus diretores.

Nesta senda de crescimento, no próximo ano, o Colégio Machado Ruivo lançará o projeto do Ensino Secundário, a pensar no futuro dos jovens famalicenses.