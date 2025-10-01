Famalicão: Colégio Machado Ruivo celebra 45 anos de história

O Colégio Machado Ruivo celebra, esta quarta-feira, 45 anos de existência. A instituição, que começou como a Escolinha de Famalicão, fruto da visão das fundadoras Isabel e Paula Machado Ruivo, é hoje um colégio com todos os ciclos de ensino — do Jardim de Infância ao Ensino Secundário.

A comemoração arrancou de forma simbólica, mas emocionante, com mais de 400 vozes em uníssono a cantar os parabéns ao colégio, «numa demonstração do espírito de família que caracteriza esta comunidade educativa», assinala a direção do CMR.

Desde os primeiros passos, «dados com coragem e determinação, até ao presente», o Colégio Machado Ruivo consolidou-se como uma referência na região, «distinguindo-se por uma filosofia profundamente humanista. Aqui, cada aluno, família, professor e colaborador ocupa o centro da missão educativa».

A direção fala de 45 anos «de valores, dedicação e sucesso, sempre com o propósito de formar não apenas alunos competentes, mas pessoas íntegras, felizes e preparadas para o futuro».

A história do colégio escreve-se, assim, «todos os dias, não apenas com conquistas académicas, mas também com memórias, afetos e ligações que marcam gerações». Por isso, a celebração desta quarta-feira «é de todos os que fizeram e continuam a fazer parte deste percurso» focado no futuro e sempre com o compromisso «de continuar a inspirar e a formar cidadãos capazes de transformar o mundo», garante a direção do CMR.