Concelho, Educação

Famalicão: Colégio Machado Ruivo celebra 45 anos de história

O Colégio Machado Ruivo celebra, esta quarta-feira, 45 anos de existência. A instituição, que começou como a Escolinha de Famalicão, fruto da visão das fundadoras Isabel e Paula Machado Ruivo, é hoje um colégio com todos os ciclos de ensino — do Jardim de Infância ao Ensino Secundário.

A comemoração arrancou de forma simbólica, mas emocionante, com mais de 400 vozes em uníssono a cantar os parabéns ao colégio, «numa demonstração do espírito de família que caracteriza esta comunidade educativa», assinala a direção do CMR.

Desde os primeiros passos, «dados com coragem e determinação, até ao presente», o Colégio Machado Ruivo consolidou-se como uma referência na região, «distinguindo-se por uma filosofia profundamente humanista. Aqui, cada aluno, família, professor e colaborador ocupa o centro da missão educativa».

A direção fala de 45 anos «de valores, dedicação e sucesso, sempre com o propósito de formar não apenas alunos competentes, mas pessoas íntegras, felizes e preparadas para o futuro».

A história do colégio escreve-se, assim, «todos os dias, não apenas com conquistas académicas, mas também com memórias, afetos e ligações que marcam gerações». Por isso, a celebração desta quarta-feira «é de todos os que fizeram e continuam a fazer parte deste percurso» focado no futuro e sempre com o compromisso «de continuar a inspirar e a formar cidadãos capazes de transformar o mundo», garante a direção do CMR.

Deixe um comentário

Famalicão: Trofa Saúde é reforço do FC Famalicão

O FC Famalicão e a rede Trofa Saúde assinaram um acordo de parceria para as próximas três temporadas. O acordo contempla a prestação de cuidados de saúde a todos os profissionais do clube, nomeadamente a realização de exames médicos.

O presidente da SAD destaca que «ter empresas líderes connosco revela o nosso crescimento e o que o Futebol Clube de Famalicão representa atualmente». Miguel Ribeiro aponta o novo parceiro como «uma marca reconhecida e na qual os nossos adeptos se reveem. Como tal, faz todo o sentido ter ao nosso lado uma empresa desta dimensão».

Esta “junção” enquadra-se, segundo o dirigente, numa prática comum nas últimas temporadas. «Sempre estabelecemos que as nossas parcerias sejam uma relação win-win, através da qual possamos crescer juntos», convicto que os parceiros «sentem que a força do nosso clube também lhes será proveitosa».

Armando Vieira, da Trofa Saúde, fala de uma parceria estratégica «que permite estarmos juntos com o Futebol Clube de Famalicão durante 24 horas por dia e 365 dias por ano». O representante da Comissão Executiva entende, também, que «fazer parte deste projeto desportivo é importante para uma rede como a Trofa Saúde, que é líder na prestação de cuidados de saúde na região Norte». No mais, Armando Vieira nota que acompanhar «uma equipa de elite é um desafio que nos apraz. Saber que vamos ter as condições necessárias e uma equipa preparada para tratar daqueles que precisam de cuidados diferenciados será um desafio para toda a organização».

Miguel Ribeiro assinalou, por último, «o grande envolvimento que o Grupo Trofa Saúde terá no jogador e nas suas famílias, permitindo que continuemos a cuidar e desenvolver o jogador». Nessa perspetiva, o presidente da SAD reforçou que a saúde «é uma parte fundamental para a evolução dos atletas» que têm de ter uma «total confiança» de que estão em boas mãos.

Famalicão x Leões Porto Salvo no Pavilhão Municipal

O jogo da quarta jornada da Liga Futsal, entre o FC Famalicão e o Leões Porto Salvo vai disputar-se no Pavilhão Municipal. A partida está marcada para as 18 horas de domingo, com os sócios a terem entrada gratuita. O público paga 5 euros.

Depois da derrota no jogo inaugural, com o Caxinas, a equipa de Kitó Ferreira somou duas vitórias consecutivas fora de portas (1-2 com o Elétrico e 1-5 com a Quinta dos Lombos).

Na próxima jornada defronta um adversário que conta por vitórias as partidas disputadas.

Famalicão: 10ª edição do Close-Up entre os dias 11 e 18 de outubro

Arranca no dia 11 de outubro, a 10ª edição do Close-Up – Observatório de Cinema de Famalicão. Serão mais de trinta sessões, em oito dias, que integram um programa direcionado a todas as idades. Destaque ainda para os cine-concertos, debates e oficinas.

Em destaque no palco do Close-up estão os cine-concertos que aliam a música ao cinema. Na abertura, assistimos à estreia em Portugal de Dean Hurley, colaborador próximo do trabalho de David Lynch, na apresentação de Through This World; a meio da semana, no Teatro Narciso Ferreira, Bruno Pernadas revela It’s All True, um documentário de Orson Welles; a encerrar o programa, as melodias e as canções de James Bond, em Licence to Sing, The Songs from 007.

O Café Kiarostami conta com as masterclasses de Dean Hurley e de Edgar Medina, além das bandas sonoras, que estendem as noites de abertura e fecho.

As propostas para famílias juntam Elio, que celebra 30 anos de animações da Pixar, aos renovados Looney Tunes: Daffy e Porky, com espaço ainda para uma oficina de Teatro de Sombras.

A relação com a comunidade escolar ocupa um lugar de destaque nesta décima edição, em sessões divididas pelos auditórios do Teatro Municipal e por sessões nas escolas. Há ficção, animação, documentário e oficinas, com propostas pensadas desde o primeiro ciclo ao ensino superior de cinema.

Famalicão: Lamine chamado à Seleção sub-17

O defesa central do FC Famalicão, Lamine Fawler, faz parte da seleção portuguesa de sub-17 que vai participar no Torneio de Pinatar, que terá lugar em Múrcia, Espanha. O torneio é mais um momento de preparação da equipa para a participação na Ronda de Elite do Campeonato da Europa.

Lamine joga na equipa sub-19 do Futebol Clube de Famalicão e foi chamado pelo selecionador José Lima para uma competição em que o conjunto português vai defrontar a Irlanda do Norte (9 de outubro), Países Baixos (11 de outubro) e Estados Unidos da América (14 de outubro).

Famalicão: PSP coloca radar na EN14 nos dias 15 e 16 de outubro

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A PSP já divulgou as operações de controlo de velocidade em Famalicão, neste mês de outubro.

O radar será colocado na Estrada Nacional 14, na Avenida Santiago de Gavião, entre as 09h00 e as 11h00 no dia 15 de outubro e entre as 15h00 e as 17h00 no dia 16.

Famalicão: For3everSpecial promove 3ª mesa redonda “Desafios e vitórias em diferentes realidades”

Esta sexta-feira, pelas 20h00, a Associação For3verSpecial organiza a 3ª mesa redonda do ciclo “Desafios e vitórias em diferentes realidades”, sobre a temática PHDA – Educação, Saúde e Sociedade.

O evento vai decorrer na sede da associação, localizada na rua 15 de julho, nº 93, em Jesufrei e conta com a participação de vários oradores, Otávio Moura, especialista em dislexia e PHDA; o professor Luís Baião, docente de educação especial; e Diana Costa, que partilha a experiência de conciliação entre a vida pessoal e profissional. A moderação da mesa redonda estará a cargo de André Vieira de Castro.

As inscrições já estão encerradas.

Para mais informações contacte eventos@for3verspecial.pt