O Colégio Machado Ruivo – Escolinha de Famalicão está no topo das escolas básicas famalicenses, de acordo com o ranking nacional (fonte Expresso-SIC) ao nível do 4.º, 6.º e 9.º anos. Ainda não tem dados sobre o secundário, uma vez que, e fruto da expansão da oferta educativa, só no final deste ano letivo é que vão ter provas.

No 9.º ano, a média dos exames é de 75,14 (3,77), enquanto a nota interna é de 4.31; garantindo a posição 32 do ranking nacional. O Colégio Didáxis de Riba de Ave (3.58 no exame e 4.1 nota interna) é segundo e a Escola Básica Júlio Brandão terceira (3.19 e 3.49).

O Colégio Machado Ruivo, localizado nas proximidades do Parque da Devesa, lidera também se comparando o 9.º ano dos estabelecimentos de ensino público e privado dos concelhos da Trofa e Santo Tirso.

«Estes indicadores validam o rigor do projeto educativo do Colégio Machado Ruivo, que assume o compromisso constante de “Inspiring People” e garante aos seus alunos a preparação mais sólida de toda a região envolvente», refere a direção em nota de imprensa.

(Foto arquivo)