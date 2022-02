Famalicão: Colheita de Sangue em Arnoso Santa Maria

Na Assembleia Municipal, que teve lugar na noite de sexta-feira no salão nobre dos BV Famalicenses, o PSD recomendou que o Governo rapidamente avalie a denúncia da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, que considera que «as agressões aos profissionais de saúde do Hospital de Famalicão evidenciam falta de meios humanos e materiais»; e recomendou ao Governo e à Assembleia da República que promovam uma profunda reflexão e discussão no sentido de alterar a natureza deste tipo de crime para natureza pública, pois «não se pode permitir que o medo impeça a aplicação da justiça por não haver denúncia», referiu o deputado Jorge Paulo Oliveira.

Por iniciativa do CDS, foi também aprovado um voto de condenação ao ataque perpetrado no CHMA e de solidariedade aos agredidos, bem como a todos quantos testemunharam os atos de violência. O grupo do CDS «preocupado com eventuais reincidências», apresenta recomenda, ainda, à tutela (Administração Interna) para que possa proceder a uma reorganização administrativa efetiva da coordenação no terreno entre forças de segurança, retirando a rigidez procedimental entre estas, por forma a permitir uma estrita e eficaz colaboração que leva a redução de tempos de intervenção consoante a proximidade ao centro de ação da organização; para que possam as situações de exceção ser salvaguardadas ao abrigo de protocolos».

Pelo Chega chegou um voto de louvor aos profissionais de saúde. João Pedro Castro realçou o «admirável trabalho» apresentado por todos os profissionais de saúde de Famalicão, durante estes dois anos, período particularmente difícil por conta de uma pandemia»; na mesma linha reconhecer o mérito «e o esforço empenhado de todos os profissionais camarários envolvidos na luta contra a pandemia, revelando sentido de comunidade e espírito de abnegação». Sobre «o triste episódio» nas urgências, João Pedro Castro diz que «ainda temos um longo caminho civilizacional» a percorrer. Considera que «os comportamentos criminosos, venham de onde vierem, têm que ser exemplarmente punidos».