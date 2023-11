Na noite do dia 10 de novembro, a partir das 21 horas, o Riba d´Ave Hóquei Clube vai apresentar, a toda a comunidade, todas as equipas de hóquei em patins, atletas de patinagem artística, da equipa de veteranos de futsal e da nova modalidade, atletismo/trail.

“A Noite do RAHC”, que é de entrada livre, decorre no Parque das Tílias, com animação de Ana Amorim (The Voice Portugal) e da dupla “Los Bandidos”.