Famalicão: Colheita de sangue em Calendário

Famalicão: IL condena cenas de violência no centro da cidade por causa do futebol

O Núcleo Territorial de Famalicão da Iniciativa Liberal condena «veementemente» as cenas «de pancadaria e violência» que aconteceram na noite deste domingo, perto da Rotunda de D. Sancho I, antes do início da partida entre o FC Famalicão e o Boavista.

Manifestando a sua «solidariedade para com os negócios de restauração locais que sofreram danos», assim como para com os transeuntes que, por momentos, se viram envolvidos em cenas «de extrema violência», a IL reitera a sua preocupação «para com a crescente escalada de violência e degradação no mundo do futebol», com efeitos «nefastos na sociedade civil».

A Iniciativa Liberal – Famalicão apela a que as forças de segurança aumentem os perímetros de segurança nas áreas circundantes dos estádios de futebol, particularmente nos locais que possam ser pontos de encontro de adeptos «radicalizados e que levem a estas situações». Por outro lado, chama a atenção aos órgãos que tutelam e participam no futebol «que ajudem a reduzir o clima de tensão que parece empurrar mais adeptos para a violência e não para o convívio pacífico e imbuído do espírito de “fair-play”».