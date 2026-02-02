Famalicão: Colheita de sangue em Landim

Famalicão: Já há comissão para a festa em honra de Santo Adrião

A Festa em honra de Santo Adrião, em Vila Nova de Famalicão, tem este ano uma comissão de organização. Nos últimos anos, mesmo sem comissão formada, a festa realizou-se, graças à boa vontade de um grupo de pessoas identificadas com a fé e a tradição.

Este ano, há uma comissão que se propõe aprofundar esta festividade, que está marcada para os dias 12 e 13 de setembro. Querem retomar a procissão, criar momentos de convívio e honrar as tradições religiosas.

«A festa não é da comissão. A festa é vossa, é nossa, é de Santo Adrião», refere a organização, que agradece a quem não deixou apagar a tradição.

Nos próximos meses, esta comissão vai organizar eventos para angariação de fundos e espera contar com o apoio de todos os paroquianos e amigos de freguesias vizinhas.