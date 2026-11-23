No dia 6 de dezembro, entre as 9 e as 12H30, vai decorrer no Pavilhão Multiusos de Requião, uma colheita de sangue.

Poderá doar sangue qualquer pessoa, dos 18 aos 70 anos (candidatos com 17 anos podem fazê-lo mediante consentimento dos pais ou tutor legal), com peso igual ou superior a 50kg e estilos e hábitos de vida saudáveis.

A colheita será feita pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação, com o apoio da Associação de Dadores de Sangue de Famalicão e da Junta de Freguesia de Requião.