Famalicão: Colheita de sangue em Riba de Ave

O Clube de Xadrez A2Didáxis tem dois jovens atletas campeões nacionais absolutos da modalidade. Francisco Silva venceu no escalão sub-08, com uma performance 100% vitoriosa, 7 pontos em 7 jogos; João Pedro Afonso alcançou in extremis o seu primeiro título nacional, no escalão sub-16, com 5 pontos em 7 jogos, mercê de critérios de desempate favoráveis entre 5 jogadores.

Deste modo, a nível absoluto, o CX A2D foi líder com a conquista de dois títulos, mas também estão de parabéns José Santos, José João Pinto, Duarte Abreu e Gil Costa pela entrega que demonstram dentro e fora do quadrado mágico!

A delegação do CX A2D que se deslocou a Elvas contou com o apoio do Colégio do Ave, Didáxis – Riba de Ave, A2D, bem como de todos os encarregados de educação.

A competição decorreu entre os dias 2 a 6 de abril, nas instalações do Coliseu Comendador Rondão Almeida. Os Campeonatos Nacionais de Jovens – vertente lentas da época 2022/2023, envolveram mais de 230 jogadores provenientes de 45 clubes de norte a sul do país.

A competição dividiu-se em 7 torneios, correspondentes aos escalões de idades diferentes: sub-8, sub10, sub-12, sub-14, sub-16 e sub-20, dividindo-se em sete jornadas ao longo dos 4 dias.