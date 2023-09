Famalicão: Colheita de sangue em S. Miguel-o-Anjo

No dia 10 de outubro, a Câmara Municipal da Trofa vai concretizar um ciclo de tertúlias com o apoio do Serviço de Saúde Mental do Centro Hospitalar do Médio Ave, no auditório do Fórum Trofa XXI, durante todo o dia.

“A Saúde Mental é um Direito Universal” é o tema deste ano, proposto pela OMS – Organização Mundial de Saúde.

A Sessão de abertura contra com a participação dos Presidentes de Câmara da Trofa, Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso, do Presidente do Conselho de Administração do CHMA (Centro Hospitalar Médio Ave), do Diretor Clínico e do Diretor de Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do CHMA.

Com moderação de Ana Sofia Costa, “Cuidar para derrubar barreiras” é o tema da mesa redonda que vai juntar Zélia Figueiredo, Médica Psiquiatra, dedicada ao acompanhamento de pessoas trans, Márcio Silva, Enfermeiro voluntário na organização Médicos do Mundo e Helena Maia, Presidente da Direção da APPACDM-Trofa.

Na parte da tarde haverá uma tertúlia moderada por Pedro Horta com o tema “Ser diferente também é normal” que vai contar com a participação de Lourenço Cunha, pessoa trans com processo de transição completo e Fernanda Costa, equipa técnica do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes.

A animação está a cargo da Escolinha de Rugby e a APPACDM, duas associações da Trofa.

Imagem: Câmara Municipal da Trofa