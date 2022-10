Famalicão: Colheita de Sangue no Centro Pastoral

A praia fluvial de Arnoso Santa Eulália foi palco, este sábado, da tomada de posse dos órgãos distritais e concelhios do CDS/PP.

Várias centenas militantes e simpatizantes marcaram presença neste encontro que começou com uma caminhada e, mais tarde, o presidente do partido, o famalicense Nuno Melo, deu posse a Ricardo Mendes, Hélder Pereira e Carolina Louro, presidentes da distrital e concelhias do CDS e JP, respetivamente.

Nuno Melo agradeceu a presença dos militantes e enfatizou, no seu discurso, palavras de alento e confiança em relação ao futuro. O líder do CDS PP elogiou Ricardo Mendes e Hélder Pereira, “excelentes autarcas e dirigentes com provas dadas. Ambos representam mérito, competência e capacidade”. De olhos postos no futuro e no trabalho que todas as estruturas do partido devem desenvolver, Nuno Melo acredita que fruto de um trabalho intenso, de enorme proximidade com as pessoas e dos seus problemas, “vamos devolver o CDS PP ao lugar que o partido merece. É e será um trabalho de muitos, mas vamos conseguir

O CDS faz falta a Portugal”, garante.