No próximo domingo, dia 29 de novembro, e na terça-feira, dia 1 de dezembro, a Associação da Dadores de Sangue de Famalicão promove duas colheitas, abertas à população em geral.

A primeira em Arnoso Santa Maria e a segunda na Academia do FC Famalicão, ambas entre as 9 e as 12h30.

A dádiva de sangue de Arnoso Santa Maria é na Escola Básica Conde de Arnoso, com o apoio da Junta de Freguesia desta localidade; na Academia do Famalicão, a iniciativa tem o apoio da SAD e do clube.

As recolhas serão feitas pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.