Famalicão: Colheitas de sangue em Bairro e na Secundária D. Sancho

A Associação de Dadores de Sangue promove, nos próximos dias, duas colheitas de sangue. A primeira é em Bairro, no próximo domingo, no salão paroquial, com o apoio do agrupamento de escuteiros.

A segunda é no dia 20 de março, na Escola Secundária D. Sancho I.

As duas colheitas, abertas à população em geral, decorrem entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.