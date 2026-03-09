Concelho, Saúde

Famalicão: Colheitas de sangue em Bairro e na Secundária D. Sancho

A Associação de Dadores de Sangue promove, nos próximos dias, duas colheitas de sangue. A primeira é em Bairro, no próximo domingo, no salão paroquial, com o apoio do agrupamento de escuteiros.

A segunda é no dia 20 de março, na Escola Secundária D. Sancho I.

As duas colheitas, abertas à população em geral, decorrem entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.

 

 

Deixe um comentário

Famalicão: Riba d´Ave empata em casa

Na jornada 20 do nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins, o Riba d´Ave dividiu os pontos com o SC Tomar, partida disputada ao final da tarde deste domingo, no Parque das Tílias. A equipa de Jorge Ferreira correu sempre atrás do marcador, com o jogo a terminar com uma igualdade a dois golos. Gustavo Pato e Gonçalo Filipe foram os autores dos golos ribadavenses que passam a somar 18 pontos e ocupam o 11.º lugar.

Na próxima jornada, o Riba d´Ave visita o Sporting.

Famalicão: Partem vidro de carro mas saem ‘de mãos a abanar’

Na última noite, registou-se uma tentativa de furto a uma viatura, na zona da Lage, em Calendário, Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o carro estava estacionado na via pública. Os assaltantes partiram um dos vidros para conseguir desbloquear as portas.

Apesar de terem remexido em todos os compartimentos da viatura, não encontraram nenhum objeto de valor e abandonaram o local sem qualquer pertence.

O caso foi reportado às autoridades.

Famalicão: Roubaram tela publicitária ao Operário F.C. mas “as filmagens conseguiram apanhar” tudo

O Operário Futebol Clube utilizou as redes sociais para dar conta de mais um furto às suas instalações.

Desta vez foi uma tela publicitária que foi levada por um grupo de indivíduos. O clube lamenta a atitude mas lembra que as instalações estão protegidas por um sistema de vídeo vigilância.

No caso, refere o Operário, o furto foi captado por uma das câmaras e as imagens entregues às autoridades.

Famalicão: Catalisadores roubados de carros estacionados

Pelo menos duas viaturas ficaram sem catalisador na passada sexta-feira, em Vila Nova de Famalicão. As situações foram registadas no estacionamento junto à CESPU, numa rua sem saída, onde vários carros se encontravam estacionados.

Segundo foi possível apurar, os proprietários aperceberam-se do roubo apenas quando regressaram às viaturas.

O catalisador é uma peça do sistema de escape, frequentemente alvo de furtos devido ao valor dos metais que contém.

Famalicense Joaquim Dinis lança livro sobre emoções e desenvolvimento pessoal

O terapeuta e coach Joaquim Dinis, natural de Vila Nova de Famalicão, lançou o seu segundo livro, intitulado “O Chamado Interior – Uma jornada pelas emoções que curam, aprisionam e libertam”. A obra surge depois de “O Rio da Vida” e propõe uma reflexão sobre o papel das emoções no equilíbrio e no bem-estar pessoal.

Ao longo das páginas, o autor convida os leitores a escutarem o que sentem, explorando emoções como a ansiedade, o medo ou os bloqueios emocionais. Com uma linguagem simples e simbólica, o livro apresenta reflexões e perguntas que pretendem ajudar cada pessoa a compreender melhor o que sente e a encontrar maior clareza e direção na vida.

Com mais de 15 anos de experiência no acompanhamento humano e no bem-estar, Joaquim Dinis integra no seu trabalho várias abordagens ligadas ao desenvolvimento pessoal. É também cofundador do espaço Manuela Mesquita Cabeleireiros & Spa, onde trabalha diariamente com pessoas e histórias reais.

Residente na freguesia da Lagoa, em Vila Nova de Famalicão, o autor afirma que a sua escrita nasce do contacto direto com a vida e com as emoções das pessoas.

“O Chamado Interior” já está disponível no espaço Manuela Mesquita Cabeleireiros & Spa, em livrarias e também online, nos principais sites de venda.

Última despedida de Carlos Macedo acontece em Lousado

O fadista Carlos Macedo, faleceu este sábado, aos 79 anos.

Natural de Lousado, em Famalicão, mas a viver em Lisboa, o artista será velado na Casa Mortuária de Lousado, onde ficará em câmara ardente a partir das 18h30 de segunda-feira, 9 de março.

As cerimónias fúnebres realizam-se na terça-feira, 10 de março, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Lousado, onde será celebrada a missa de corpo presente. Após as cerimónias religiosas, o corpo seguirá para cremação no Crematório Central Vale do Ave.

A missa de 7.º dia está marcada para sábado, 15 de março, às 10h00, também na Igreja de Lousado.