Famalicão: Colheitas de sangue em Gondifelos e na Júlio Brandão

A Gala do Desporto de Famalicão já tem data marcada, este ano, vai realizar-se na noite de 10 de novembro. Esta é uma cerimónia organizada pela Câmara Municipal para homenagear os diferentes agentes desportivos (dirigentes, treinadores, atletas e árbitros), associações e clubes do concelho de Vila Nova de Famalicão pelos resultados de mérito nacional ou internacional alcançados nas diferenciadas competições.

Os prémios atribuídos dizem respeito às competições que decorreram na época desportiva anterior à realização da gala, de acordo com o calendário competitivo de cada modalidade.

Serão atribuídos os seguintes reconhecimentos: Galardão do Júri nas categorias Associação/Clube Desportivo do Ano, Dirigente do Ano, Treinador do Ano, Atleta Revelação Feminino, Atleta Revelação Masculino, Árbitro do Ano e Evento Desportivo do Ano, para além do Prémio Excelência, que premeia a carreira desportiva.

Por entre as premiações, serão entregues dois tipos de galardões: o galardão dos campeões e o galardão do júri.

As candidaturas estão abertas até 15 de setembro e podem ser feitas através do preenchimento do formulário disponível em www.famalicao.pt/gala-do-desporto .