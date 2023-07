Famalicão: Colheitas de sangue em S. Cosme e na cidade

A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão promove duas colheitas: este domingo, na sede dos escuteiros de S. Cosme do Vale, com o apoio do CNE nº 364, Grupo de Jovens e da paróquia; e na quarta-feira, dia 26 de julho, na Praça D. Maria II, no centro da cidade, com o apoio da União de Freguesias de Famalicão e Calendário, do Município e da Fundação Cupertino de Miranda.

As duas dádivas de sangue são abertas à população em geral e decorrem, entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.