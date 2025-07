Famalicão: Coligação apresenta os candidatos a Cruz, Vale S. Martinho, Louro, Gavião e Joane

Prossegue, este fim de semana, o ciclo de apresentações de candidatos às juntas de freguesia pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS).

As apresentações têm início este sábado, em Cruz, às 17h00, no Largo do Senhor dos Aflitos, com o anúncio de Manuel Soares, de 69 anos, atual presidente do executivo local.

Duas horas depois, no espaço exterior da sede da Junta de Vale S. Martinho, decorre a apresentação de Jaime Silva, de 60 anos, atual tesoureiro da autarquia.

No domingo, no Louro, é a vez de João Pedro Novais dar conta das suas propostas para esta localidade. A sessão está marcada para as 17h00, na Praça Comendador Artur Cupertino de Miranda. O candidato, de 47 anos, é deputado à Assembleia de Freguesia e integra as listas da candidatura desde 2017.

Às 19h00, em Gavião, António Emídio, de 62 anos, apresenta a sua recandidatura pelo “Movimento por Gavião”. Com um percurso autárquico de mais de duas décadas, desempenhou funções de tesoureiro, secretário e presidente da Junta de Freguesia. A apresentação é no Largo do Polidesportivo das Ribeiras.

Em Joane, às 21h00, no Largo 3 de Julho, é apresentado Cláudio Cadeia, de 61 anos. O candidato do movimento “Somos Todos Joane” já liderou a Assembleia de Freguesia e faz parte do executivo.

O candidato à presidência da Câmara Municipal, Mário Passos, marca presença em todos estes momentos.