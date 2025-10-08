Famalicão: Coligação encerra campanha com iniciativas em sete freguesias e comício final na Rua Direita

O fecho da campanha eleitoral da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão, esta sexta-feira, decorre em sete freguesias e com um comício na Rua Direita. Antes, Mário Passos participa em encontros nas freguesias de Ruivães, Castelões, Antas, Famalicão, Fradelos, Vale S. Cosme, Pedome e Calendário.

A manhã será marcada pelo contacto com o tecido social de Ruivães, Castelões e Pedome; durante a tarde, depois da visita ao comércio de Famalicão, está marcada uma festa no edifício das Lameiras, animada pelo cantor famalicense Costinha. Seguem-se comícios em Fradelos, às 19h30; em Pedome, às 21h00; e em Vale São Cosme, às 21h45. Mário Passos segue, às 22h30, para a sede de campanha do candidato da coligação à União de Freguesias, na Rua Adriano Pinto Basto.

O último momento de campanha deverá acontecer por volta das 23h00, com a realização de um comício de encerramento na Rua Direita, com a presença de Mário Passos e de todos os candidatos da coligação às Eleições Autárquicas.

«Vivemos dias muito intensos, mas também muito gratificantes. É bom perceber que os famalicenses estão não só disponíveis para nos ouvir, para escutar as nossas ideias e as nossas ambições, como estão também disponíveis para se juntarem a nós na construção do futuro de Famalicão e para fazerem parte deste projeto», afirma Mário Passos. O candidato acredita que os famalicenses «sabem que esta é a única candidatura capaz de continuar a trilhar um caminho de desenvolvimento, crescimento, qualidade de vida e felicidade para todos os famalicenses».