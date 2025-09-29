CDS, Concelho, Política, PS, PSD

Famalicão: Coligação PSD/CDS acusa candidato do PS de incutir medo na população

A coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ (PSD/CDS-PP) acusa o candidato do Partido Socialista, Eduardo Oliveira, de irresponsabilidade alarmista a propósito das declarações acerca do futuro do Hospital de Famalicão. «Um candidato a presidente da Câmara Municipal não pode ser tão leviano nas suas declarações e criar um sentimento de medo na comunidade como estratégia para ganhar votos», acusa a coligação Mais Ação, Mais Famalicão, que garante não haver qualquer fundamento para qualquer fecho.

E a propósito do movimento cívico que Eduardo Oliveira vem falando, desde há quatro anos, que dê origem a uma onda de reivindicação por um novo hospital, a Coligação Mais Ação, Mais Famalicão pergunta porque é que o candidato do PS à Câmara de Famalicão não liderou esse movimento, quando «dependia apenas de si», e que podia usar o estatuto de deputado (que exerceu no tempo de António Costa) para o colocar em prática.

«O alegado encerramento do Hospital de Famalicão, que conheceu importantes investimentos custeados pela Câmara Municipal e pelos empresários famalicenses, nunca foi tema, não é tema e não o será no futuro certamente», acusa Jorge Paulo Oliveira (foto).

O porta-voz da candidatura ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ acusa o candidato socialista de proferir outras declarações «desligadas da realidade», dando como exemplo projetos que promete fazer com recurso ao PRR, «desconhecendo que o PRR termina em meados de 2026, não existindo já margem para encaixar projetos que não estejam lançados e com processo em desenvolvimento». Dá o exemplo do financiamento de um Centro Intergeracional, «que ninguém sabe exatamente em que consiste», critica.

«Os compromissos eleitorais não bastam ser sonantes. Têm que ter substância e ser exequíveis. Não parece ser essa, contudo, a preocupação do candidato à Câmara de Famalicão do Partido Socialista, preocupado que está em ir atrás do populismo e de títulos para as redes», acusa.

Quanto ao plano do PS para o centro urbano, a coligação diz que Eduardo critica a «aposta em eventos-âncora que trazem milhares de pessoas à cidade e dinamizam a economia e o comércio».

No comunicado, a coligação diz que a candidatura de Mário Passos é a única «feita de experiência, de arrojo, de ambição, de realismo e seriedade».

Famalicão: Eduardo Oliveira convive com famalicenses no sunset

Os Serviços Educativos do Parque da Devesa foi palco do sunset da “Mudança”, promovido por Eduardo Oliveira, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O partido fala de um ambiente de convívio, música e boa disposição, animado pelos DJs Mark Knox, Guns, Santa-na e Pc Lux, que garantiram um final de tarde muito vibrante.

Mais do que um momento de lazer, «a iniciativa serviu como espaço de proximidade entre Eduardo Oliveira e os famalicenses», fomentando a partilha de ideias e a participação cívica. «Foi um enorme orgulho ver a adesão dos famalicenses a este sunset e ao nosso movimento de Mudança. Acredito que a política também se constrói com alegria, abertura e momentos de partilha como este», destacou Eduardo Oliveira.

O «sucesso» da iniciativa «confirma o entusiasmo em torno da candidatura e reforça a aposta em iniciativas que aproximam os cidadãos da vida política, tornando-a mais transparente, participativa e inclusiva», lê-se, ainda, na nota de imprensa enviada.

Famalicão: Camilo está em exposição no centro da cidade

A exposição “Camilo – Rotas do Escritor” está patente na Praceta Cupertino de Miranda até 24 de outubro. A mostra é uma viagem cultural que celebra a memória e a atualidade do escritor, através de painéis ilustrados, excertos literários e referências à rota camiliana.

A inauguração decorreu este sábado, no decurso do Dia do Mundial do Turismo. Momentos antes, teve lugar a sessão protocolar de formalização de novas adesões ao projeto “Camilo – Rota do Escritor”, que passa a contar com os municípios de Fafe, Braga, Vila Real, a Fundação Cupertino de Miranda e o Grupo IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. que se juntam ao município de Ribeira de Pena, Confraria do Bom Jesus do Monte, Biblioteca Pública Municipal do Porto, Teatro Nacional São João, Livraria Lello, Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, Centro Português de Fotografia e CCDR Norte I.P. (Património Cultural).

Vila Nova de Famalicão celebra, este ano, os 200 anos do nascimento de Camilo, figura incontornável da literatura nacional. Por isso, o escritor parte da identidade de Vila Nova de Famalicão, «pelo que continuaremos a trabalhar, junto com os nossos parceiros, para que o seu nome e obra permaneçam vivos», declarou Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão.

Famalicão: Jesufrei celebrou em festa a renovada igreja da freguesia

A inauguração do novo adro e dos restauros realizados no interior da igreja de Jesufrei decorreu este domingo, com a presença do presidente da Câmara Municipal. As obras implicaram o tratamento e remoção de madeiras, na limpeza e desinfestação de superfícies e na consolidação e restauro de todas as estruturas estáticas do espaço religioso.

Mário Passos enalteceu a importância do património e do edificado religioso enquanto «lugares de encontro e de celebração. Ao apoiarmos estas intervenções estamos a respeitar e a valorizar a nossa história, a nossa cultura e a nossa identidade», notou o autarca.

Esta requalificação da igreja de Jesufrei teve um apoio municipal de 200 mil euros.

D. Delfim Gomes, Bispo Auxiliar da Arquidiocese procedeu à bênção. O padre José Pedro Novais e o autarca da união de freguesia, Carlos Fernandes, também tomaram parte neste momento celebrativo para a comunidade.

Famalicão: Multiusos «é uma das mais estruturantes obras construídas em Nine nos últimos anos»

No passado domingo, a freguesia de Nine recebeu «uma das mais estruturantes obras construídas nos últimos anos, que afirma o compromisso na busca de mais e melhores condições para as pessoas. Este equipamento será palco de uma grande vivência comunitária, tenho a certeza disso», garantiu o presidente da Junta, Paulo Oliveira.

A inauguração do multiusos contou a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos. Trata-se de um equipamento versátil, com mais de 600 metros quadrados, preparado para receber iniciativas de âmbito cultural, recreativo e comunitário. Situado na Avenida dos Correios, representou um investimento municipal de cerca de 656 mil euros e está equipado com palco para espetáculos e outras atividades das cerca de duas dezenas de associações locais.

«É um palco das pessoas e para as pessoas; um equipamento ao serviço da comunidade, que vai ganhar vida com a ação que os ninenses e as suas associações lhe vão trazer», considerou Mário Passos que recordou investimentos anteriores do mesmo género em Requião e Avidos, a que se juntam outros em construção, em Arnoso Santa Maria e Fradelos. «São espaços que convocam para estarmos juntos, para realizar diversas iniciativas e trazer para aqui os planos de ação dos vários movimentos, grupos informais e associações, para que as comunidades saiam mais enriquecidas», disse Mário Passos.

Famalicão: Eduardo Oliveira tem a Educação «na base de uma sociedade mais justa e solidária»

Eduardo Oliveira tem a Educação como «a base de uma sociedade mais justa e solidária», pelo que assume o compromisso de a colocar no centro da ação municipal, ouvindo todos os agentes educativos – professores, pais, estudantes, instituições locais e personalidades de renome –, «para que cada decisão responda às necessidades reais do território educativo». Das várias propostas, realce para a reivindicação de um novo estabelecimento de ensino dos 2º e 3º ciclos e ensino secundário na vila de Riba de Ave.

Das medidas prioritárias, o candidato do PS à presidência da Câmara Municipal promete garantir o acesso universal e progressivamente gratuito à educação pré-escolar; e consolidar os Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família, «fundamentais para apoiar as crianças em situações de maior vulnerabilidade social, promovendo uma escola mais inclusiva».

Entre outras medidas também defende, por exemplo, a criação de programa de nutrição infantil e reforçar a ligação das escolas ao município em ações de saúde pública e combate à pobreza infantil; apostar na inclusão educativa, com uma estratégia de integração de alunos estrangeiros; investir em inovação e criatividade, através de Oficinas Municipais de Matemática Aplicada, do programa “Mentoria Matemática Famalicão +” e da criação de Laboratórios de Inteligência Artificial e Criatividade Digital em bibliotecas e centros educativos; valorizar a educação ambiental e energética, com hortas pedagógicas, eco-parques escolares e a requalificação dos edifícios para maior eficiência energética.

Eduardo Oliveira garante que não deixará escapar «as oportunidades de modernização das escolas públicas enquadradas no Programa Recuperar/Reabilitar Escolas até 2030».

Em comunicado, Eduardo Oliveira volta a falar do projeto “Espaço+Inclusivo”, «uma iniciativa pioneira para transformar o concelho num exemplo de inclusão e equidade». Este programa, garante, «visa apoiar crianças e jovens com deficiência e necessidades educativas especiais, garantindo-lhes igualdade de acesso à educação, bem-estar e dignidade», através do reforço de recursos humanos especializados nas escolas, criação de salas e materiais adaptados, oferta de atividades extracurriculares inclusivas. O projeto, anuncia, será implementado em fases (diagnóstico, piloto e expansão), recorrendo a várias fontes de financiamento – desde fundos europeus como o PRR, FSE+ e Erasmus+, até apoios de fundações e parcerias com empresas locais.

Famalicão: Padre Nuno Vilas Boas é o novo Arcipreste

O Pe. Nuno Vilas Boas é o novo arcipreste de Famalicão. O sacerdote ocupava o cargo de vice-arcipreste durante a vigência do pe. Francisco Carreira como arcipreste, que saiu do cargo no final de agosto, para prosseguir estudos no Vaticano.

O novo arcipreste é o sacerdote das paróquias de Esmeriz, Cabeçudos, Seide S. Paio e Palmeira.

O vice-arcipestre é, agora, o pe. Victor Rodrigo Pinheiro, que tem as paróquias de Riba d`Ave, Oliveira S. Mateus e Pedome.

Estas nomeações são da responsabilidade de Dom José Manuel Garcia Cordeiro, Arcebispo Metropolita de Braga.