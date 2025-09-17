Famalicão: Coligação (PSD/CDS) apresenta programa eleitoral na segunda-feira

O Riba d´Ave Hóquei Clube tem, esta sexta-feira e sábado, mais um momento de preparação para a época desportiva. No Torneio Internacional de Famalicão, às 21h30, de sexta-feira, defronta o Sobreira, com os jogos de apuramento do terceiro e quarto lugares e a final marcados para a tarde do dia seguinte. Ainda na sexta-feira, e sempre no Parque das Tílias, o FAC defronta, às 19h30, os espanhóis do Hockey Rivas.

Para a edição 2025/2026 do campeonato nacional da 1.ª divisão, que começa a 12 de outubro, o clube ribadavense apresenta um plantel com várias caras novas e uma direção técnica diferente, liderada por Jorge Ferreira. Constante é o apoio do público, que transforma o Parque das Tílias num espaço de acolhimento à sua equipa.

O presidente do RAHC antevê dificuldades no «melhor campeonato do mundo», mas Bruno Carvalho está convencido de que há qualidade «para alcançar o objetivo principal que é a manutenção».

O treinador abraça o projeto pela primeira vez, mas está confiante, dada a forma como «a equipa tem trabalhado». Há vários atletas novos, num processo de mudança na estrutura que significa «um ciclo que terminou». As peças estão a ser encaixadas, com os treinos e os jogos de preparação, mas Jorge Ferreira já se mostra «muito satisfeito com o plantel que montamos. Sabemos que é um grupo bastante jovem, mas com uma qualidade técnica muito elevada. Agora, obviamente, precisa de ganhar experiência e crescer. Algo que acontecerá durante a temporada».

Em Riba de Ave reconhecem que o campeonato é bastante competitivo, mas o RAHC é um clube habituado à primeira divisão e às exigências de jogos com alguns dos maiores clubes mundiais do hóquei em patins: FC Porto (atual campeão), Sporting, Benfica, Oliveirense ou O. Barcelos. «O objetivo é a manutenção. Não será fácil, porque há equipas de muita qualidade, mas vamos fazer o nosso trabalho para no fim termos motivos para sorrir», adianta Jorge Ferreira.