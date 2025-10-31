Acidente, Concelho

Famalicão: Colisão em Requião faz um ferido

Ao início da tarde desta sexta-feira, a colisão entre dois veículos ligeiros fez um ferido, na Avenida S. Silvestre, em Requião.

O alerta foi dado por volta das 13h20 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que prestaram assistência à vitima no local, tendo esta recusado ser transportada para o hospital.

 

 

Deixe um comentário

Famalicão: Didáxis distinguida com o galardão da AEEP pelos 50 anos ao serviço da Educação

A Didáxis – Cooperativa de Ensino foi distinguida com o galardão da AEEP – Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, numa cerimónia solene que teve lugar no salão nobre da Academia de Ciências de Lisboa, esta quarta-feira. A distinção reconhece o percurso de meio século do estabelecimento de ensino de Riba de Ave ao serviço da Educação, «marcado pela inovação pedagógica, pela promoção do sucesso escolar e pela formação integral dos seus alunos».

O presidente do Conselho de Administração da Didáxis, José Lopes, recebeu o galardão em nome da instituição, reiterando «o compromisso contínuo da Didáxis com a excelência educativa, a cooperação e o desenvolvimento humano».

Este reconhecimento atesta «a qualidade do ensino, pelo envolvimento da comunidade e pela aposta em projetos que preparam os jovens para os desafios do futuro».

 

Famalicão: ULS do Médio Ave reforça equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Ave reforçou a prestação dos cuidados hospitalares no domicílio com a criação de uma segunda equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD). Foram, também, adquiridas duas novas viaturas, ao abrigo do PRR.

O objetivo é aumentar a capacidade de resposta deste serviço de proximidade e alargar a cobertura aos três concelhos da ULS: Trofa, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão.

Segundo Inês Ribeiro, Enfermeira Gestora da UHD, «que cada utente sinta que é possível ter acesso aos mesmos cuidados de excelência fora do hospital, com o conforto do lar e o apoio das nossas equipas».

O tema deste serviço (UHD) é “mais perto de si, com o mesmo cuidado”.

 

Famalicão: Teatro N`Aldeia em Requião

Em Requião, no dia 8 de novembro, há Teatro N`Aldeia, com a peça “A Tasca do Mateus”, pelo grupo Greculeme. Uma obra do género comédia, encenada por Juca Carvalho. Está marcada para as 21h30, no pavilhão multiusos de Requião, com entrada livre.

Uma iniciativa que tem o apoio da Junta de Freguesia de Requião.

O “Teatro N’Aldeia” está a percorrer o concelho de Vila Nova de Famalicão, levando a magia do teatro amador às freguesias do concelho. A iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, desde 2015, e conta com as Juntas de Freguesia e associações culturais como principais parceiros.

Famalicão: Feijoada solidária e palestra “Cada criança um mundo” em Oliveira Santa Maria

O Jardim de Infância e Escola Básica Oliveira Santa Maria realizam, no dia 8 de novembro, uma feijoada solidária. A organização é da Associação de Pais que pretende angariar fundos para apoiar as atividades e projetos da escola. A reserva deve ser feita antecipadamente, para levantar na Escola Básica de Oliveira Santa Maria, entre as 12 e as 13h30.

Palestra sobre o tema “Cada criança um mundo”

No dia 14 de novembro, a mesma Associação de Pais organiza uma palestra com o tema “Cada criança, um mundo”, para falar sobre comunicação, empatia e sucesso educativo. Os palestrantes convidados são Rita Lima, terapeuta da fala, e Joana Bonjardim, psicóloga clínica infantil. A palestra está marcada para as 18h30, na Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria.

A entrada é livre, para uma conversa aberta, inspiradora e cheia de partilhas que ajudam a construir pontes entre família, escola e crianças, garante a organização.

 

Famalicão: PSP coloca radar na EN14 nos dias 12 e 13 de novembro

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A PSP já divulgou as operações de controlo de velocidade que vão acontecer em Famalicão durante o mês de novembro.

O radar será colocado na Estrada Nacional 14, na Avenida Santiago de Gavião, no dia 12 de novembro, entre as 09h00 e as 11h00 e no dia 13 de novembro, entre as 15h00 e as 17h00.

Famalicão: Recolha de lixo mantém-se este sábado (feriado)

A recolha de resíduos sólidos urbanos em Vila Nova de Famalicão mantém-se nos horários habituais este sábado, 1 de novembro, feriado.

O serviço de recolha será realizado normalmente, abrangendo as zonas e horários já definidos para este dia da semana.