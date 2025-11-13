Famalicão: Colisão em Seide faz quatro feridos, incluindo duas crianças

Uma colisão entre dois carros, esta quarta-feira, na Rua de São Paio, na freguesia de Seide, Famalicão, provocou quatro feridos, incluindo duas crianças.

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão deslocaram-se ao local e transportaram as vítimas para o Hospital de Famalicão com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado pelas 17h48 e a ocorrência foi registada pela GNR.