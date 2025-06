Famalicão: Colisão entre ambulância, carro e mota

Ainda durante o mês de junho, o Partido Socialista de Famalicão apresenta os candidatos às juntas de freguesia de Delães, Gavião, Carreira e Bente, Lousado, Vilarinho das Cambas, Ruivães e Requião, com divulgação de algumas propostas para «operar a mudança» nestas localidades.

Assim, esta quarta-feira, 25 de junho, às 21h00, no auditório, apresentação de Filipe Cunha, a Delães; na sexta-feira, 27 de junho, às 21h00, no adro da igreja, é a vez de Carla Silva a Gavião; sábado, 28 de junho, às 15h00, no Parque do Espinhal, apresentação de Ana Catarina Loureiro à União de Carreira e Bente; às 21 horas, no Largo do Souto, Sandra Lopes estará perante o eleitorado de Lousado; no domingo, às 15 horas, no Parque de Lazer, é a vez de Sandra Moreira por Vilarinho das Cambas; nesse dia, mas às 20h30, Joel Abreu estará junto ao Campo do Ruivanense para explicar a candidatura à freguesia; na segunda-feira, dia 30, às 21 horas, no multiusos de Requião, Elisabete Costa apresenta-se ao público.

PS propõe piscinas cobertas no Louro

O PS continua a apresentação dos candidatos, sob o lema da “Mudança”. Na semana passada, foram apresentados os candidatos a Riba de Ave, Lagoa, Louro, Avidos e Vale São Cosme, Telhado e Portela, e as propostas do partido para o futuro das mesmas localidades.

Em Riba de Ave, com a presidente de Junta Cláudia Araújo a reafirmar a sua «determinação, proximidade, sentido de missão e dedicação à comunidade para enfrentar desafios». Eduardo Oliveira destacou a importância de o município voltar a investir em Riba de Ave, reconhecendo o trabalho já feito e assumindo o objetivo de aquisição de um terreno para a construção de um novo cemitério, «uma necessidade há muito sentida pela população», vincou.

Na Lagoa, António Santos reforçou o compromisso com uma «gestão próxima e transparente». Durante a apresentação, Eduardo Oliveira prometeu não deixar «nenhuma freguesia para trás» e apresentou propostas concretas, como a criação de um parque de lazer familiar, a cobertura do campo de jogos junto à escola e construção de balneários de apoio.

Paulo Campos é a escolha do PS para o Louro, freguesia liderada pelo socialista Manuel Silva que atingiu o limite de mandatos. Com o candidato à Junta, Eduardo Oliveira comprometeu-se a dar continuidade ao trabalho «sólido do atual presidente da junta», disse. Para o futuro, compromete-se a construir piscinas cobertas junto à escola, com balneários de apoio, e o reforço das verbas da Junta, garantindo «mais capacidade de resposta às necessidades locais».

Em Avidos, Eduardo Oliveira sublinhou a vontade do candidato Victor Costa em servir as pessoas e deixou três promessas: a duplicação das verbas livres da Junta, para resolução dos problemas do dia a dia, investimento direto na freguesia e uma carrinha ao serviço da comunidade e das associações locais, «porque a proximidade também se faz com meios», frisou.

António Ferreira é a escolha do PS para a União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela. O candidato apresentou-se com Carla Rio, à frente da freguesia de Telhado, e Pedro Machado, líder da freguesia da Portela. Esta «equipa» apresenta três prioridades: a requalificação da Unidade de Saúde Familiar de Vale São Cosme, a construção de um campo de jogos coberto no campo de futebol do Telhado e a requalificação do campo de jogos na Portela.