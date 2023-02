Famalicão: Colisão entre bicicleta e carro faz um ferido em Ribeirão

A jornada 19 da série B da pró nacional da AF Braga reserva, para domingo, o dérbi entre Joane e Ribeirão. A partida está marcada para as 15 horas, no Estádio de Barreiros. As duas equipas são candidatas a um dos quarto primeiros lugares, posições que garantem, desde logo, a manutenção e um lugar na luta pela subida de divisão. O Ribeirão é, atualmente, segundo classificado, com 41 pontos, menos um que o líder (Sandinenses), enquanto que os joanenses ocupam o quarto lugar, com 34 pontos.

Ainda nesta série, a Oliveirense (5.ª, com 27 pontos), recebe, no mesmo dia e hora, o Taipas, penúltimo, com 9 pontos.

Na série A, a AD Ninense joga às 15 horas de sábado em casa do São Paio de Arcos. A equipa de Nine é sétima classificada, com 28 pontos, os mesmos do quarto classificado. Já o SP Arcos é nono com 20 pontos.