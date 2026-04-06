Famalicão: Colisão entre bicicleta e carro faz um ferido

Drible soma 18 distinções nos Prémios Lusófonos da Criatividade e afirma-se como uma das agências mais criativas do mercado

A Drible foi distinguida com 18 prémios nos Prémios Lusófonos da Criatividade, cuja mais recente edição decorreu a 31 de março, em Lisboa, um festival internacional que distingue projetos de design, comunicação e publicidade nos mercados de língua portuguesa.

Os projetos premiados abrangem várias categorias, do branding ao digital, refletindo a consistência do trabalho desenvolvido pela agência e a sua capacidade de construir marcas com impacto e reconhecimento.

Entre os projetos já conhecidos, destacam-se a camisola do Futebol Clube de Famalicão, distinguida com Bronze em Design de Produto e Grand Prix em Campanha de Consciencialização, e a Closum, plataforma omnicanal de SMS e email marketing, premiada nas categorias de Rebranding, Design Corporativo e Imagem Corporativa.

Na área digital, a Drible arrecadou várias distinções, incluindo Prata pelo site da BL Heritage, Bronze pelo mini site Tal Mãe Tal Filha, Bronze pelo e-commerce da Sampedro, Prata na categoria Mini Site para o Grupo Atual e Grand Prix na mesma categoria para a marca Boka.

“Mais do que o número de prémios, este resultado valida uma forma de trabalhar: combinar estratégia, criatividade e execução com critério, consistência e ambição”, refere a equipa da Drible.

Este resultado reflete não apenas o desempenho criativo da equipa, mas uma abordagem que cruza estratégia, execução e consistência ao longo dos projet