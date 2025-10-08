Acidente, Concelho, Última Hora

Famalicão: Colisão entre carro e mota faz um ferido em Gavião (N206)

Uma pessoa ficou ferida, na sequência da colisão entre um carro e uma mota, em plena N206, na freguesia de Gavião, Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 07h40 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital local.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Deixe um comentário

Autocarro em chamas no centro da cidade da Trofa

Na tarde desta terça-feira, um autocarro que circulava pelo centro da cidade da Trofa acabou por incendiar-se nas proximidades da Câmara Municipal, na Avenida de Mosteirô.

O alerta foi dado por volta das 17h30 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários da Trofa que extinguiram o incêndio com o auxílio de duas viaturas.

Não há registo de feridos.

Famalicão: Candidata da IL promete transparência, cobertura de saneamento e parque infantil na Devesa

A transparência, disponibilizando todas as informações relevantes aos fregueses, concluir a rede de saneamento e a construção de um parque infantil no Parque da Devesa são as grandes prioridades de Cátia Neto na candidatura à União de Freguesia de Antas e Abade de Vermoim. A apresentação das propostas da candidata da Iniciativa Liberal decorreu no passado domingo, na sede da junta de Antas.

Na sessão, e para além das palavras de Cátia Neto, registaram-se outras intervenções. Foi o caso de José Eduardo Carneiro, número dois à Assembleia Municipal, que é natural de Antas. O empresário salientou a necessidade de uma câmara «transparente, produtiva, amiga das famílias e dos empreendedores».

O candidato à Câmara Municipal, Paulo Ricardo Lopes, deu conta que as propostas para esta união de freguesias também passam pela digitalização e melhoria da comunicação com os fregueses, através do uso das redes sociais, por exemplo. Do seu ponto de vista, a medida mais emblemática passa pela construção de um parque infantil no Parque da Devesa, «medida defendida simultaneamente no programa para a freguesia e concelho que visa reforçar as valências de um dos locais mais emblemáticos de Famalicão».

O último discurso coube a Miguel Fidalgo. O candidato à Assembleia Municipal também deu conta da necessidade de uma câmara mais eficiente e uma gestão municipal «mais focada no futuro e em dar oportunidades aos nossos jovens».

Famalicão entre os municípios mais sustentáveis e competitivos do país

Os mais recentes estudos nas áreas da sustentabilidade e competitividade revelam boas notícias para Vila Nova de Famalicão.

O ‘Índice de Sustentabilidade Municipal’, elaborado pela Universidade Católica Portuguesa para avaliar o grau de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aponta para o crescimento da autarquia famalicense, avaliado em 159 indicadores dos 17ODS que são a base de estudo.

Na última semana, a autarquia foi também apontada no Ranking de Competitividade Municipal, elaborado pelo Instituto Mais Liberdade, como um dos municípios mais competitivos do país.

Na análise das dimensões da Governança, Economia, Social e Ambiental, que no estudo representam as quatro esferas da sociedade que devem estar interligadas para assegurar um futuro sustentável, os níveis de desempenho do Município de Famalicão estão acima da média nacional em três deles, Governança, Economia e Social, sendo que no índice de avaliação ambiental, Famalicão tem vindo sempre a crescer no cumprimento dos objetivos, subindo de uma taxa de 53,6% em 2020 para 57,8% de avaliação positiva nos indicadores.

“São números muito importantes para definir e ajustar as políticas públicas na gestão do Município, que ao mesmo tempo nos permitem monitorizar os resultados que estamos a ter e, com transparência, dar à população uma ferramenta que permita perceber qual é o grau desempenho do território nos diferentes níveis de sustentabilidade”, aponta o Presidente de Câmara, Mário Passos.

Vila Nova de Famalicão é também referido no “Ranking de Competitividade Municipal”, destacando-se como um dos concelhos mais dinâmicos do Minho: o segundo depois de Braga, e à frente dos municípios de Barcelos, Guimarães e Viana do Castelo.

No estudo, desenvolvido pelo Instituto Mais Liberdade, Famalicão ocupa a 33.ª posição do ranking que avaliou 186 municípios com mais de dez mil habitantes, tendo em conta indicadores como governação local, economia, educação, proteção, justiça, inovação, serviços públicos e qualidade de vida.

Famalicão recebeu nota positiva em áreas como Proteção, Justiça e Educação, estando entre os mais competitivos da região norte.

Famalicão: CABELTE investe 143 milhões e cria 150 postos de trabalho diretos

A CABELTE – Cabos Elétricos S.A. tem em curso um projeto, já classificado como Projeto de Interesse Nacional (PIN), pela sua importância para a economia nacional. O mesmo prevê a instalação de uma nova unidade produtiva adjacente ao atual polo industrial da empresa, em Ribeirão, num investimento superior a 143 milhões de euros e a criação de 150 postos de trabalho diretos.

A futura unidade inclui uma nave modular com cerca de 30.000 m² e seis novas linhas de produção, permitindo um incremento direto de 30.000 toneladas anuais de capacidade produtiva adicional. O projeto, acompanhado pela Comissão Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI), designada pelo Governo, denomina-se “Construção de Fábrica de Cabos de Média e Alta Tensão”.

O início da construção do novo edifício estará para breve, depois de cumpridas todas as formalidades. O projeto foi aprovado esta segunda-feira, por uma comissão que reuniu para o efeito e da qual fazem parte várias entidades nacionais, também com a participação da Câmara Municipal de Famalicão.

A CABELTE está em Ribeirão desde 1996, na Avenida da Indústria, e tem outro polo industrial em Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

Famalicão: Bernardino Névoa já não é treinador da Oliveirense

O jovem treinador, chegado ao clube para a época 24/25, pediu a demissão do comando técnico da AD Oliveirense, formação que compete na pró nacional da AF Braga.

Na presente época, com sete jornadas realizadas, a equipa de Oliveira Santa Maria soma 5 pontos e é décima quinta da classificação. Na última jornada, domingo, perdeu em Joane, por 2-0.

Famalicão: Comício de encerramento de Eduardo Oliveira é sexta-feira

Na próxima sexta-feira, a candidatura de Eduardo Oliveira realiza uma mega arruada pela cidade. A iniciativa do Partido Socialista tem início às 18h30, junto ao edifício da Câmara Municipal, ponto de encontro para o início do passeio pelas principais ruas da cidade, terminando com um comício na Praça-Mercado.

Este momento está marcado para as 19h30 e durante o mesmo Eduardo Oliveira fará a sua intervenção final antes das eleições, marcadas para domingo. Sob o lema “A Mudança é Agora”, o candidato socialista pretende sublinhar «a importância de um novo ciclo político no concelho, assente na proximidade com as pessoas, na transparência e na renovação da gestão local para garantir um futuro melhor para o concelho».

Esta mega arruada encerra uma campanha «marcada pela mobilização e pelo contacto direto com a população em todas as freguesias do concelho».

Recorde-se que o programa autárquico da candidatura de Eduardo Oliveira está assente em sete eixos e as propostas abrangem áreas como saúde, solidariedade, educação, cultura, ambiente, habitação, economia, segurança e participação cívica, incluindo a construção de um novo hospital e do Centro Intergeracional – Gerações com Sentido, a garantia de creches para todas as crianças, a edificação de um Multiusos e o reforço dos meios da Polícia Municipal.