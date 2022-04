Famalicão: Colisão entre carro e mota faz um ferido na N14 em Gavião

Na tarde deste sábado, a equipa sub-23 do Futebol Clube de Famalicão começa a competir na Taça Revelação. Às 16 horas, no campo número dois do Estádio Municipal, recebe o Benfica. O jogo é de entrada gratuita para os sócios; e 5 euros para o público.

O conjunto orientado por Luís Silva está no Grupo B e, para além do SL Benfica, tem a companhia do Rio Ave FC e SC Braga. Esta fase disputa-se a uma só volta e os dois primeiros classificados de cada grupo serão apurados para as meias-finais, que serão disputadas a duas mãos. A final da Taça Revelação está marcada para 24 de maio.