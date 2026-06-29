Famalicão: Colisão entre carro e mota na Avenida de França

O início de tarde desta segunda feira ficou marcado por uma colisão entre um carro e uma mota, na Avenida de França, em Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 12h30 e para o socorro de eventuais vítimas foram acionados os Bombeiros Famalicenses.
O início de tarde desta segunda feira ficou marcado por uma colisão entre um carro e uma mota, na Avenida de França, em Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 12h30 e para o socorro de eventuais vítimas foram acionados os Bombeiros Famalicenses.
A Junta de Freguesia de Esmeriz lançou uma campanha de sensibilização para que os dejetos dos animais sejam apanhados pelos seus tutores.
A autarquia colocou, recentemente, placas em vários espaços públicos para reforçar este apelo, assinalando que «um pequeno gesto de civismo contribui para uma freguesia mais limpa, mais agradável e mais segura para todos, especialmente para as crianças que utilizam os jardins e zonas verdes».
Frisando que «cuidar dos espaços públicos é uma responsabilidade partilhada», o executivo liderado por Francisco Carneiro pede a colaboração de todos os donos de animais para que levem sempre consigo um saco e recolham os dejetos dos seus companheiros.
O médio ex-Estrela da Amadora, assinou um contrato válido por três temporadas com o emblema famalicense.
Sobre o novo desafio, afirma tratar-se de «um grande clube, que tem conseguido uma notável afirmação no futebol português nas últimas temporadas» e promete «ajudar» o Famalicão «a manter o alto nível que tem exibido».
Do que tem observado de fora, Paulo Moreira considera que o FC Famalicão tem realizado épocas muito boas, especialmente a última. «É uma das melhores equipas a jogar em Portugal, com um futebol muito atrativo e que, certamente, é muito prazeroso para todos os jogadores».
Quanto ao seu estilo de jogo, o médio centro identifica-se como «um jogador que gosta de um futebol apoiado e atrativo. Irei dar tudo em campo para ajudar a equipa».
Dirigindo-se aos adeptos famalicenses, o atleta natural de Marco de Canaveses compromete-se a «dar o melhor para defender este clube».
Paulo Moreira deixa o Estrela da Amadora após duas épocas, durante as quais realizou 57 jogos, marcou quatro golos e somou duas assistências.
A Assembleia Municipal de Famalicão aprovou o Código Regulamentar do Ambiente que prevê o agravamento de coimas para quem seja apanhado a colocar lixo em lugares indevidos ou em horários impróprios. A proposta, que esteve em discussão pública, depois de aprovada em reunião de Câmara, a 29 de janeiro deste ano, seguiu para discussão na Assembleia que decorreu a 26 de junho. O regulamento estipula, para pessoas singulares, um mínimo de 750 euros e um máximo de 2500; no caso das pessoas coletivas, a coima mínima é de 2500 e a máxima de 22 mil euros.
Na Assembleia Municipal, que decorreu no Centro de Estudos Camilianos, em Seide, CDU, que se absteve, reconhece que a colocação indevida de resíduos e outros comportamentos lesivos do ambiente constituem problemas reais que importa combater e «quem não cumpre as regras deve ser responsabilizado. Mas entendemos que uma política ambiental não pode assentar quase exclusivamente no agravamento das sanções», afirma Tânia Silva. «Os cidadãos têm deveres, mas o município tem obrigação de garantir um serviço público eficiente, acessível e ajustado às necessidades das populações», afirma a deputada. A CDU pede reforço da recolha e da cobertura de equipamentos, e uma aposta na sensibilização.
O Partido Socialista também optou pela abstenção. Pedro Gomes reconhece a importância de sanções para quem desrespeita as regras ambientais, mas lamenta que o código se resuma ao aumento de valores mínimos e máximos das coimas. «Se o objetivo é promover melhores comportamentos ambientais por parte dos cidadãos e das empresas é necessário, antes de mais, investir na prevenção e na sensibilização». Refere, também, a criação de melhores infraestruturas, como ecopontos, para facilitar a promoção de boas práticas.
Desta vez, a Iniciativa Liberal foi representada pelo presidente da concelhia. Paulo Ricardo Lopes afirmou que há problemas ambientais em Famalicão e atribuiu a causa a falta de cidadania. «Não esperem de um liberal que venha aqui questionar o Estado quando os cidadãos também não fazem a parte deles», aponta. Quanto às multas, considera 750 euros um valor alto; questiona, também, a eficácia desta multa. «Temos dados de nomes de pessoas autuadas? Estas coimas é só para estarmos de consciência tranquila e o problema persistir?», questionou.
João Pedro Araújo, do PSD, defendeu que a opção passa por responsabilizar quem tem comportamentos que degradam o espaço público, colocam em risco a saúde, aumentam os custos para todos os munícipes e comprometem as metas de reciclagem, sustentabilidade e economia circular; e que nunca teve o intuito de aumentar a receita municipal. «Com esta atualização, o Município reforça a sua capacidade de intervenção, promove maior civismo e justiça no uso do espaço público e afirma que a limpeza urbana, a proteção ambiental e o respeito pela comunidade são responsabilidades partilhadas, mas também exigências que devem ter consequências quando não são cumpridas», disse.
O Chega concorda com a subida do valor das coimas a quem prevarica ambientalmente, mas questiona como será fiscalizado o infrator e por quem. O deputado Camilo Pinheiro avançou com uma proposta para a identificação que passaria pela colocação de câmaras de videovigilância junto a contentores e ecopontos. «Seria uma medida útil e dissuasora», propôs.
Segundo a Câmara Municipal, existem meios suficientes para que os famalicenses façam uma «gestão eficiente e ambientalmente responsável», afirmou o vereador das Infraestruturas Ambientais e Gestão de Resíduos. Hélder Pereira lembrou que a recolha de lixo indiferenciado está a ser feita porta a porta durante a noite; que existe recolha gratuita de “monstros”; que há locais próprios para a recolha de óleo alimentar e de cápsulas de café; que há dois ecocentros (Riba de Ave e Esmeriz) para receber resíduos que não podem ser deixados à porta de casa. Sobre a sugestão dos partidos da oposição, para que haja mais sensibilização, Hélder Pereira lembrou que em Famalicão todos os estabelecimentos de ensino são considerados Eco-Escolas e que, desde 2018, a recolha de resíduos aumentou 48%.
A formação joanense vai apresentar-se, esta época, vestida pela famosa marca de roupa desportiva Nike, através de uma parceria estabelecida com a Futbolemotion, empresa também ligada ao mundo do desporto.
O GD Joane, que partilhou a novidade nas redes sociais, vive, ainda, uma nova fase diretiva, depois de Tiago Moreira ter sido eleito presidente no passado dia 10 de junho, data que coincidiu com o 96. º aniversário do clube. O novo presidente sucede assim ao histórico dirigente Custódio Batista.
Recorde-se que o GD Joane compete na Pró Nacional da AF Braga, onde, na época passada, terminou no 8.º lugar da classificação, com 51 pontos.
Ao final da manhã desta quinta-feira, às 11h30, a Câmara Municipal e a Transdev, apresentam a frota elétrica da Mobiave. São 22 autocarros 100 por cento elétricos que vão reforçar a oferta do serviço de transporte rodoviário que serve os municípios de Famalicão, Trofa e Santo Tirso.
A utilização destes veículos com zero emissões, em substituição de autocarros a diesel, permitirá evitar a emissão de 1.150,82 toneladas de CO₂ por ano e reduzir os consumos energéticos em 290,07 toneladas equivalentes de petróleo (tep) por ano. O projeto representa um investimento total de 11 milhões de euros, dos quais 7.2 são financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
O momento será assinalado com uma viagem, a bordo de um dos novos autocarros, batizado com o nome de Camilo Castelo Branco, rumo a Seide S. Miguel. A apresentação do Mobiave e+ decorre na Estação Rodoviária com o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e o CEO da Transdev Portugal, Sérgio Soares.
A prova realizou-se, no passado sábado, na sala de competições de xadrez do Complexo Desportivo de Vale S. Cosme. Com este evento, encerrou-se a época 2025/2026 do Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis.
O grande vencedor foi o atleta do Ribachess, José António, que realizou um percurso 100% vitorioso, somando 5 pontos em 5 possíveis. O atleta vimaranense confirmou o favoritismo inicial enquanto cabeça de série n. º 1 do torneio.
No segundo lugar ficou Artur Lemos, do CX A2D, com 4 pontos. A fechar o pódio esteve Carlos Torres, também do CX A2D, com 3,5 pontos.
Relativamente aos restantes escalões, em Veteranos +65 venceu Eduardo Viana, do CX A2D; em Veteranos +50, Artur Lemos, também do CX A2D, foi o melhor.
Em sub-20, vitória para Adolfo Sá, do CX A2D. No escalão de sub-18, o vencedor foi Miguel Oliveira, do Ribachess. Em sub-16, Isaac Torres, atleta do CX A2D, conquistou a vitória.
Em sub-14, venceu José António Ramos; sub-12, Francisco Silva; nos escalões sub-10 e sub-08, José Eduardo Fernandes e Duarte Pereira venceram respetivamente as suas categorias. Todos estes atletas são da equipa Ribachess.
A arbitragem da competição esteve a cargo de Carlos Dias, enquanto a direção da prova foi assegurada por Mário Oliveira. O torneio foi disputado em cinco rondas, no ritmo semirrápido de 10 minutos + 5 segundos de incremento por lance, e contou com a participação de 22 jogadores, com idades compreendidas entre os 7 e os 77 anos.
A iniciativa contou com o apoio do Polo Desportivo do CIIES – Vale S. Cosme e do CX A2D, bem como com o patrocínio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.