Famalicão: Colisão entre carros na nova rotunda junto às Lameiras

A noite deste domingo fica marcada por uma colisão entre duas viaturas, na nova rotunda junto à Urbanização das Lameira, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 20h00 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

Pelo menos uma pessoa foi assistida no local.

Famalicão: Equipa sub-23 recebe, esta segunda-feira, o Vizela

Na manhã desta segunda-feira, às 11 horas, a equipa sub-23 do FC Famalicão recebe o Vizela, a contar para a décima primeira jornada da Liga Revelação.

O jogo tem lugar no campo número 2 do Estádio Municipal e é de entrada livre para os sócios (público 5 euros).

A primeira fase do campeonato reservado às equipas sub-23 está a terminar – faltam quatro jornadas – e o Famalicão ocupa o quinto lugar, com 14 pontos, a um de entrar no grupo de equipas que, na segunda fase, vão lutar pelo apuramento de campeão.

Famalicão: Escola Rosa Oliveira vence em Castelões

Na tarde deste sábado, com partida e chegada no parque exterior do Centro Social e Paroquial, correu -se a S. Silvestre de Castelões.

Para além da prova principal, de 10km, também houve corridas para os escalões de formação, nos quais a Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou catorze pódios e venceu coletivamente .

Em benjamins A e B Margarida Carvalho e Luís Neto foram os vencedores. Matilde Mendes foi a mais rápida em infantis, tal como Mariana Martins em iniciados. Neste escalão Luísa Castro foi segunda e Vera Ferreira terceira. No setor masculino, Tomás Ramos também venceu.

Em juvenis, mais um pódio ocupado pelos atletas da EARO, com Ana Pereira, Maria Machado e Ana Oliveira. O mesmo aconteceu em masculinos com Tomás Campos, Francisco Barros e Tiago Silva.

A Escola Rosa Oliveira levou outros atletas a Castelões e todos deram o seu contributo para o sucesso coletivo da equipa.

Motociclista ferido em colisão na N204 ( Viatodos )

Um motociclista de 47 anos sofreu ferimentos ligeiros após uma colisão com um automóvel ligeiro, este domingo à tarde, em Viatodos, Barcelos.

A ocorrência teve lugar na Estrada Nacional 204, que faz a ligação entre Barcelos e Famalicão. As causas do acidente permanecem por esclarecer. De acordo com os Bombeiros de Viatodos, o homem recebeu os primeiros cuidados no local antes de ser encaminhado para o Hospital de Famalicão.

Os Bombeiros de Viatodos asseguraram o socorro, enquanto a GNR registou a ocorrência.

Último dia para se inscrever na S. Silvestre de Famalicão antes da subida de preço

Hoje é o último dia para garantir a inscrição na São Silvestre de Famalicão 2025 pelo preço promocional de 15€ por pessoa. A partir de amanhã, 1 de dezembro, o valor sobe para 17,50€.

A prova, que vai para a 9ª edição, realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada em frente à Câmara Municipal. O evento inclui uma corrida de 10 km e uma caminhada de 4 km, com limite de 5 mil participantes.

As inscrições podem ser feitas online em saosilvestre.org, nos ginásios Fitness UP ou no Eugénios Health & SPA Club.

A organização é da Eugénios HC, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

Famalicão: Homem de 42 anos apanhado com ouro e relógios furtados

A GNR de Braga identificou e constituiu arguido um homem de 42 anos, suspeito de ter participado num assalto a uma casa em Sezures, Famalicão.

Segundo avança o Jornal de Notícias, a investigação começou após um furto numa residência em Esporões, Braga. As diligências realizadas pelos militares permitiram chegar rapidamente ao suspeito.

Já em Famalicão, durante uma busca à casa do homem e à sua viatura, a GNR recuperou diversos objetos furtados, entre eles relógios e várias peças em ouro e prata.

O processo foi entregue ao Tribunal Judicial de Braga, onde o arguido vai agora responder pelos factos.

Famalicenses regressam a Portugal após golpe de Estado na Guiné-Bissau

O grupo de oito voluntários da associação HumanitAVE, que se encontrava no setor de Bigene durante o golpe de Estado na Guiné-Bissau, já está de volta a Portugal.

A associação, sediada em Pedome, comunicou na manhã deste domingo que todos os elementos chegaram em segurança, depois de vários dias de incerteza devido ao fecho do aeroporto e às restrições impostas no país.

Os voluntários estão bem e, mesmo com as limitações provocadas pelos acontecimentos naquele país, conseguiram dar por concluída com sucesso mais uma missão humanitária.

