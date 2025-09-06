Acidente, Concelho, Última Hora

Famalicão: Colisão entre carros nas proximidades da PSP termina com semáforo derrubado

A madrugada deste sábado fica marcado por um aparatoso acidente de viação, a envolver duas viaturas, no acesso da Avenida 25 de Abril para a Rua Sta. Maria Madalena, em Famalicão, nas proximidades da PSP.

O sinistro ocorreu cerca das 03h00 e, apesar de não ter provocado ferimentos em nenhum ocupante das viaturas, deixou um rasto de destruição nos carros e num dos semáforos que acabou derrubado.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Junta de Freguesia de Joane oferece vale para compra de material escolar

A Junta de Freguesia de Joane vai apoiar as famílias na aquisição de material escolar, através da atribuição de um voucher no valor de 15 euros a todos os alunos do 1.º Ciclo (do 1.º ao 4.º ano) da Escola Básica de Joane.

O vale pode ser descontado nos estabelecimentos aderentes da freguesia: Livraria Bibelot, Armazéns Costa e Livraria Filibrun.

Para receber o voucher, os encarregados de educação devem dirigir-se aos serviços administrativos da Junta de Freguesia, no horário de expediente, com o cartão de cidadão do aluno.

Folclore, Tuna e Quim Barreiros animam a Feira de Artesanato

Este sábado a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão promete animação para todos os gostos.

Às 15h30 arranca a Tarde de Folclore com o Rancho Folclórico Santa Marinha de Lousado e o Grupo Etnográfico de S. Tiago da Cruz. À noite, a partir das 21h30, atua a Tusefa – Tuna Sénior de Famalicão, e logo depois, às 22h30, sobe ao palco Quim Barreiros, um dos nomes mais aguardados desta 40ª edição que decorre na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Correntes arrastam jovem de 13 anos no mar da Póvoa de Varzim

Uma jovem de 13 anos foi resgatada esta sexta-feira, 5 de setembro, na Praia do Leixão, na Póvoa de Varzim, após ter sido arrastada pelas correntes.

O alerta foi dado às 13h26 por um nadador-salvador, que rapidamente iniciou o salvamento, com o apoio das equipas de praias vizinhas. A vítima, residente na Póvoa de Varzim, encontrava-se consciente, mas chegou a submergir em alguns momentos durante o resgate.

No areal, foi assistida de imediato pela equipa de salvamento diferenciado da ANS Os Golfinhos e posteriormente avaliada por uma enfermeira. Após estabilização, foi transportada pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim para a Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

Na ocorrência estiveram ainda envolvidos a viatura Seawatch da Póvoa de Varzim e a Polícia Marítima.

Famalicão: Joane joga em casa e Oliveirense fora de portas

Este fim de semana joga-se a terceira jornada da Pró Nacional da AF Braga. O GD Joane, atualmente com 4 pontos, recebe no domingo, às 16 horas, o Berço, equipa que ainda não pontuou e que esta semana trocou de treinador. A equipa de Guimarães é agora orientada por Tonau, treinador que já passou pelo FC Famalicão e AD Oliveirense.

Antes, este sábado, à mesma hora, a equipa de Oliveira Santa Maria, que sofreu duas derrotas nas duas primeiras partidas, visita o Celeirós, também sem qualquer ponto.

Famalicão: Eduardo Oliveira quer rede de “Respiro Familiar” e Cartão do Cuidador

A propósito dos apoios aos cuidadores informais, o candidato do PS à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, propõe a criação de um Gabinete Municipal de Apoio ao Cuidador Informal, com espaço de atendimento e acompanhamento, informação, aconselhamento jurídico e social, apoio psicológico e orientação sobre recursos; quer a criação de grupos de ajuda mútua; em articulação com as IPSS, pretende dar corpo à rede de “Respiro Familiar” com estruturas temporárias para descanso dos cuidadores e que, no limite, pode culminar no projeto maior da “Casa do Cuidador”; inclui a criação do Cartão do Cuidador, com descontos no comércio local e serviços de teleassistência para cuidadores geograficamente isolados.

Eduardo Oliveira lamenta que o Instituto da Segurança Social corte apoios aos cuidadores informais. «Trata-se de um retrocesso nacional grave, que atinge diretamente milhares de famílias que vivem todos os dias a realidade de cuidar de quem mais precisa», acusa.

«Enquanto futuro presidente da Câmara, nunca deixarei de apoiar os cuidadores informais. A minha prioridade é cuidar de todos os famalicenses. A política só faz sentido quando se traduz em proximidade, justiça e ação concreta. E cuidar de quem cuida é, para mim, um dever de consciência e de humanidade», assume.

Famalicão: Candidato do Chega promete «mudança radical» para a União de Freguesias Famalicão e Calendário

«Famalicão e Calendário merecem uma mudança radical. Quero uma freguesia onde a segurança dos nossos filhos, a transparência e a prioridade aos portugueses sejam reais». A declaração é de João Pedro Castro, candidato do Chega a esta união de freguesias.

O candidato, que também lidera a lista do partido à Assembleia Municipal, assinala que este território «enfrenta um crescimento urbano acelerado» e, por isso, apresenta «problemas estruturais». Nomeia a especulação imobiliária, «que faz disparar preços de arrendamento ilegal»; a insegurança em escolas e nas ruas; a falta de fiscalização em apoios sociais, e a poluição «crónica» no Rio Pelhe.

Castro critica «a inércia da atual Junta» que, do seu ponto de vista, falha «em priorizar os famalicenses e de permitir a diluição da identidade local».

O Chega, em nota de imprensa, assinala as propostas-chave de João Pedro Castro que propõe, por exemplo, a instalação de videovigilância em escolas e arredores, em articulação com rondas regulares da PSP; a expansão de ciclovias, melhoria de transportes públicos; combate ao arrendamento ilegal com multas exemplares; criação de habitação de custo controlado, «atribuída com prioridade a famílias portuguesas de raiz»; bem como uma auditoria independente às contas da freguesia, e a revisão de apoios sociais.