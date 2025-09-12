Famalicão: Colisão entre dois veículos na N204 ( Brufe )

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras está a condicionar a normal circulação do trânsito automóvel, na estrada nacional 204, em Brufe, Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 11h30, em frente à Padaria Desejos, e não terá provocado feridos.
Uma colisão entre duas viaturas ligeiras está a condicionar a normal circulação do trânsito automóvel, na estrada nacional 204, em Brufe, Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 11h30, em frente à Padaria Desejos, e não terá provocado feridos.
Na próxima terça-feira, 16 de setembro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, tem lugar a final nacional da 11.ª edição do programa Apps for Good, uma iniciativa de referência em Portugal que desafia alunos e professores a criar aplicações tecnológicas com impacto nas comunidades. Dos cerca de 30 projetos finalistas de todo o país, a Escola Básica Júlio Brandão, de Vila Nova de Famalicão, destaca-se com três propostas inovadoras alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), demonstrando o compromisso dos jovens com um futuro mais justo, inclusivo e sustentável.
No âmbito do ODS 5 – Igualdade de Género, apresenta o projeto “Justice Women”, uma aplicação que combate a desigualdade salarial através de infográficos, vídeos explicativos, fóruns, mentoria e modelos de petições prontos a usar. Esta app alia educação, comunidade e ação prática, tornando-se acessível a qualquer pessoa.
Para o ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas, os alunos famalicenses levam a concurso “Mãos à Obra”, uma aplicação que facilita o contacto entre utilizadores e profissionais como eletricistas, pintores ou carpinteiros, utilizando critérios como geolocalização, disponibilidade, preço e avaliações.
Por último, para o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, apresentam o “Welcome To Portugal”. Trata-se de uma app de apoio a imigrantes que ajuda à integrarem-se no país, com recurso a assistente virtual para legalização, filtros de habitação e emprego, tradução de documentos e comunidades por país. A solução oferece ainda outras “ferramentas”.
A Lisboa, a Escola Básica Júlio Brandão leva a criatividade e o espírito inovador dos seus alunos, que, através do Apps for Good, mostram como a tecnologia pode estar ao serviço de uma sociedade mais equitativa, inovadora e acolhedora para todos.
O programa Apps for Good, promovido pelo CDI Portugal, é reconhecido pela abordagem inovadora e inclusiva, envolvendo, ao longo de 11 edições, mais de 28.500 alunos, 1.800 professores e mais de 700 escolas públicas e privadas em todo o país. A competição desafia equipas do 5.º ao 12.º ano a viverem, durante um ano letivo, todo o ciclo de desenvolvimento de um produto tecnológico, criando aplicações para smartphones ou tablets com o objetivo de responder a desafios reais nas áreas da educação, saúde, igualdade, inovação, sustentabilidade, erradicação da pobreza, ação climática e justiça, entre outros temas.
Esta quinta-feira, o Chega visitou os BV Famalicão e a Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, de Riba de Ave, onde entregou equipamentos de proteção individual (EPI). Trata-se de uma iniciativa que, segundo o partido liderado por Pedro Alves, «pretende afirmar o nosso compromisso em apoiar, otimizar e inovar a área da Proteção Civil no concelho». Ao mesmo tempo, lê-se na nota de imprensa, «reafirmamos a nossa prioridade de apoiar quem está na linha da frente. Famalicão merece uma Proteção Civil moderna, equipada e eficaz».
Por outro lado, esta ação «reforça a visão de uma política de proximidade, capaz de responder às necessidades reais das comunidades», refere a Concelhia do Chega.
A PSP deteve, na cidade de Vila Nova de Famalicão, um jovem de 22 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Submetido ao teste, apresentou uma TAS de 2,95g/l no sangue.
O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Vila Nova de Famalicão.
O experiente jogador famalicense está livre no mercado e pode viajar até à Póvoa de Varzim. Talocha e o Tondela acertaram a rescisão do contrato por mútuo acordo e tudo aponta que o defesa esquerdo está a caminho do Varzim, da Liga 3.
O jogador de 36 anos tem um vasto percurso no futebol nacional, mas também com duas saídas para o estrangeiro. Começou no FC Famalicão, onde esteve até 2012/2013, seguiram-se três épocas no Vizela e outras tantas no Boavista de onde saiu na temporada 18/19. No ano seguinte, jogou no estrangeiro, nos gregos do Atromitos e no Riga, da Letónia.
Na época 2020/2021 regressou a Portugal para jogar no Gil Vicente, depois cumpriu duas épocas no Farense até que, na temporada passada rumou ao Tondela.
O líder da distrital do PSD recordou, numa publicação nas redes sociais, que falta um mês para as eleições autárquicas e que este ato democrático deve ser encarado «com respeito» e com candidatos «que façam campanhas limpas, centradas em ideias e propostas; e eleitores que escolhem com consciência, valorizando o diálogo e a transparência».
Paulo Cunha alerta que a democracia não se esgota no dia das eleições, mas é «a forma como escolhemos conviver e construir o futuro, todos os dias». Por isso, o famalicense defende que «o voto é a voz de cada cidadão e juntos fazemos a diferença no rumo da nossa terra».
As eleições autárquicas decorrem no dia 12 de outubro e em Famalicão, à presidência do município, concorrem sete candidatos, tal como em 2021. A grande novidade é o ADN, com Anabela Mendes a liderar a candidatura; em sentido contrário, o Bloco de Esquerda fica fora do ato eleitoral.
Depois, há três recandidaturas: a de Mário Passos, pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD/CDS/PP) que venceu em 2021; Eduardo Oliveira, do PS, que também concorreu e perdeu nesse ato eleitoral, tal como Sandra Pimenta, do PAN, voltam a candidatar-se.
Quanto a estreias, há Pedro Alves, pelo Chega, que em 2021 foi candidato à Junta de Freguesia de Gavião; Sílvio Sousa, outrora deputado municipal, lidera a candidatura da CDU; e Paulo Ricardo Lopes avança pela Iniciativa Liberal, depois de em 2021 o partido ter lançado José Bilhoto.
Célia Machado lidera o ‘Movimento Independente de Landim’ à presidência da Junta de Freguesia. A candidata, que já possui experiência no executivo local, destaca a importância do trabalho em conjunto e da proximidade com os cidadãos. Na apresentação, que decorreu no passado dia 6 de setembro, no Largo Dr. Fonseca Monteiro, deu conta do seu compromisso «em construir uma freguesia mais viva, mais dinâmica e mais participativa», abordando as necessidades e aspirações de vários segmentos da população, dos jovens que procuram espaços e atividades a seniores «que desejam sentir-se valorizados e apoiados».
Das propostas eleitorais apresentadas por Célia Machado, cuja candidatura tem o apoio da coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’, realce para a criação de um parque de lazer, um parque canino, o lançamento de uma Academia Sénior, a organização de uma Escola de Verão para as crianças, a instalação de um Espaço Cidadão e o prolongamento do horário escolar.
A candidata assegurou, também, que na liderança da Junta de Freguesia será a «voz de todos os landinenses», assumindo o compromisso «de exercer o mandato com dedicação, verdade e respeito».
Em nota de imprensa, Mário Passos, presidente e recandidato à Câmara Municipal pela coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ (PSD/CDS-PP), não esteve presente na cerimónia em virtude dos trágicos acontecimentos ocorridos em Lisboa, manifestou o seu reconhecimento pelo «potencial desta equipa para o futuro desenvolvimento de Landim». O autarca está, também, convicto que a candidata «terá uma liderança firme, capaz de unir a freguesia em torno de objetivos comuns e de valorizar cada cidadão».