Famalicão: Colisão entre dois veículos na N206 em Outiz

A equipa feminina do Famalicão joga, na tarde deste domingo, em casa do Damaiense. Trata-se da décima segunda jornada, início da segunda volta da Liga BPI.

As duas equipas já se defrontaram duas vezes esta época, com registo de um empate a um golo na ronda inaugural do campeonato nacional feminino e, já este mês, o Famalicão eliminou o Damaiense da Taça de Portugal, com vitória por 2-0.

Na antevisão ao jogo de amanhã, Marco Ramos, apesar do desaire de quarta-feira, na primeira mão da Taça da Liga (derrota em Braga, 3-0) e considerando a prestação das suas atletas neste jogo, assume que “temos vindo a ter indicadores daquilo que é o nosso jogo que me permitem estar confiante enquanto treinador” para começar a segunda volta com uma vitória.

A jogadora Inês Santos perspetiva um adversário “competente, competitivo e com vontade de ganhar os 3 pontos, tal como nós.” Inês, que se sente “muito bem no Famalicão”, reforça a vontade do plantel “em continuar a senda dos bons resultados e exibições no campeonato”.

O treinador também sinaliza como importante “vencer amanhã uma equipa forte e de qualidade. Temos que estar focados e concentrados. Estou confiante”.

O Famalicão, depois do jogo a meio desta semana, tem pela frente um adversário que teve mais dias de descanso. O treinador vaticina que o Damaiense pode apresentar algumas alterações ao jogo da Taça, “mas sabemos bem dos seus pontos fortes”. Marco Ramos também equaciona algumas alterações na sua equipa por causa da sobrecarga de jogos. “Entrarão as melhores para vencerem o jogo”, garante.

O Famalicão é terceiro classificado da Liga BPI, com 24 pontos, enquanto que o Damaiense é quinto, com menos dois pontos.