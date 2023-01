Famalicão: Colisão entre duas viaturas em Gavião

Joaquim Figueiredo, famalicense que representa o Clube Desportivo S. Salvador do Campo, estabeleceu, no passado domingo, um novo recorde nacional da meia-maratona, no escalão de Masters 55, com 1:10:49.

O feito foi conseguido em Viana do Castelo, na Meia-Maratona Manuela Machado. De referir que se trata da melhor marca mundial do ano, em Masters 55, e uma das melhores de todos os tempos. Esta prestação do atleta famalicense valeu-lhe um voto de louvor da Câmara Municipal de Famalicão.