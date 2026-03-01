Famalicão: Colisão entre duas viaturas na N14 junto ao Grocenter

A noite deste domingo fica marcada por uma colisão entre duas viaturas, na N14, em Vilarinho das Cambas.
O acidente aconteceu cerca das 21h30, junto ao Grocenter.
Não há informação de que tenham resultado feridos, apenas danos materiais.
Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, cerca das 19h00 deste domingo, para o centro da cidade.
Do registo da ocorrência consta o relato de uma mulher que ligou 112 e pediu socorro, estando esta impossibilitada de abrir a porta da moradia onde se encontra, na rua Vasconcelos e Castro.
Para o local os bombeiros enviaram duas viaturas, acompanhadas pela PSP.
O atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou, este fim de semana, a medalha de bronze nos 3000 metros nos nacionais de pista curta que decorreram no Fórum Braga.
João Azevedo foi o terceiro mais rápido do escalão sub-23 e quinto da geral absoluta, correndo a distância com a marca 8:14,15 que passa a ser recorde pessoal.
O Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis (CX A2D) destacou-se no Campeonato Nacional de Jovens de Partidas Rápidas, realizado este sábado, no Pavilhão Gimnodesportivo do Colégio Calvão, em Vagos. O grande destaque vai para João Afonso que se sagrou campeão nacional no escalão sub-20.
No evento organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez, com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Colégio Calvão, coletivamente a equipa sub-20 da Didáxis conquistou o quinto lugar, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Individualmente, CX A2D apresentou 5 atletas nos escalões sub-08, sub-18 e sub-20 escalão onde, João Afonso conseguiu o título nacional, com 8 pontos em 9 possíveis, deixando a concorrência a pelo menos um ponto de distância. Duarte Abreu (sub-18), atual vice-campeão distrital de Rápidas, terminou em 11.º lugar, sendo o melhor classificado do clube neste escalão. Manuel Gomes (sub-08) foi o único representante do CX A2D neste escalão, alcançando 16.º lugar absoluto com 4,5 pontos.
O Tribunal de Braga condenou a nove anos de prisão um homem de 41 anos, natural da freguesia de Landim, em Famalicão, por três crimes de incêndio florestal e um furto ocorrido em 2024.
Segundo o jornal O Minho, o arguido, atualmente detido no Estabelecimento Prisional de Braga, provocou vários focos de incêndio nos concelhos de Braga e Barcelos.
Um dos fogos começou na zona de Sequeira, em Braga, e acabou por consumir cerca de 82 hectares de floresta, tendo chegado perto de habitações e mobilizado dezenas de bombeiros, viaturas e meios aéreos para o combate às chamas.
No mesmo período, o homem terá também ateado fogo a um amontoado de madeira de eucalipto numa área florestal em Priscos, igualmente no concelho de Braga, numa altura em que o risco de incêndio rural era considerado muito elevado.
Um outro incêndio também terá sido provocado pelo famalicense, numa mancha florestal conhecida como Monte de Airó, na freguesia de Encourados, em Barcelos, onde arderam cerca de quatro hectares de mato e eucaliptos. A rápida intervenção dos bombeiros evitou que o fogo ganhasse maiores dimensões.
Além dos incêndios, o tribunal deu ainda como provado que o arguido furtou uma máquina perfuradora avaliada em cerca de 150 euros do interior de um veículo estacionado em Braga.
Uma pessoa ficou ferida, na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro, na freguesia de Mouquim, em Famalicão.
O acidente aconteceu cerca das 12h20, na rua de Ancariz.
Para o socorro foram acionados os B.V. Famalicenses que asseguraram o transporte do ferido (ligeiro) para o hospital local.
O vereador da Câmara de Braga, Mário Meireles, do movimento independente “Amar e Servir Braga”, propõe a criação de um sistema de transporte tram-train que poderia chegar até à estação de Nine, em Famalicão, e estender-se até Vila Verde.
No seu site, Meireles sublinha: “O tram-train é viável, é oportuno, é de fácil implementação e tem elevado retorno do investimento”. Acrescenta que o modelo permite “ligar rapidamente o concelho de Este a Oeste e trabalhar em ligações Norte a Sul, permitindo que Braga e Vila Verde tenham serviço”.
Segundo o vereador, o ramal ferroviário de Braga recebe “uma média de três comboios por hora, nos dois sentidos”, número insuficiente para as 22 mil pessoas que poderiam recorrer à linha entre Nine e Braga com mais frequência.
Para o futuro, Meireles considera que a estação da Linha de Alta Velocidade, em Ferreiros, poderá acomodar tanto o ramal atual como novas linhas entre Braga e Vila Verde, bem como no eixo Guimarães-Braga-Barcelos-Esposende. No entanto, para uma solução imediata, defende um tram-train urbano: “O tram deverá funcionar em rede, com várias linhas. A primeira linha deve ser lançada entre a ponta Este do concelho (São Mamede D’Este) e a ponta Oeste do concelho (Arentim)”.
O vereador explica as potencialidades do sistema: “O tram-train pode circular no canal ferroviário pesado, até ao lado de um comboio de alta velocidade. Pode vir em carris desde Nine até São Mamede, cruzando o centro de Braga, com frequência de 10 em 10 minutos. Pode ter composições duplas, com portas nos dois lados dos veículos e veículos bidirecionais. Braga pode ter serviço de transporte público de massas pelo menos 21h por dia”.
Mário Meireles conclui: “Não é um sonho, pode ser uma realidade, assim haja vontade política e capacidade de execução. A mobilidade induz-se, com projetos estratégicos para o concelho e para a região”.