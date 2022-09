Famalicão: Colisão entre duas viaturas na N206 (Brufe)

Famalicão: Saiba o que vai no seu peito e participe no Outubro Rosa

Já há programa para o Outubro Rosa, iniciativa anual que pretende sensibilizar e informar sobre o cancro da mama. Trata-se de uma iniciativa do Movimento Vencer e Viver, da Associação de Voluntariado Hospitalar, com o apoio do Centro Hospitalar do Médio Ave, da Câmara Municipal e do Parque da Devesa.

Na manhã do dia 1 de outubro, com saída às 9h30 – do átrio do hospital até ao Parque da Devesa – decorre a Caminhada Rosa, com um custo de 5 euros (oferta de t-shirt e água). No dia 29 do mesmo mês, o Centro Pastoral de Santo Adrião, recebe o Jantar Rosa. Tem um custo de 25 euros.

Mais informações, através do 917 851 581 (José Luís), 911 141 498 (Conceição) ou voluntariado.hfamalicao@chma.min-saude.pt