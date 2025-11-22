Famalicão: Colisão entre duas viaturas na N206 em Gavião

A propósito do Orçamento de Estado para 2026, o Grupo Parlamentar do PCP propõe a requalificação e ampliação do Hospital de Famalicão (pertence à ULS do Médio Ave).

O PCP lembra que há um estudo que identificou as necessidades, feito pelo Centro Hospitalar do Médio Ave, que deu origem a um plano de intervenção com obras de requalificação e ampliação tidas como necessárias, bem como a contínua renovação dos equipamentos. Dá, ainda, conta que a estrutura do Hospital permite este conjunto de obras.

«Estas farão com que este possa servir as populações dos concelhos a quem permite o acesso à saúde, um direito universal consagrado na Constituição da República Portuguesa», refere a proposta do PCP.

Este Grupo Parlamentar lembra que este Hospital serve diretamente uma população de cerca de 250 mil pessoas (de três concelhos), de uma área densamente povoada, com dinâmicas populacionais. Sublinha, também, que o edifício já apresenta alguma idade e precisa de «adaptação a novas realidades», bem como uma maior área, «de modo a servir, com padrões internacionalmente definidos, população desta área geográfica».

A propósito de números, o PCP realça que, neste Hospital, as consultas externas, entre o período de 2020 a 2022 aumentaram a uma taxa de cerca de 10000 por ano, o que ao final dos 3 anos se traduz num aumento médio de 16% do número de consultas. Em 2022 o número de primeiras consultas aumentou cerca de 25% em relação ao ano de 2021. Foram realizadas mais cirurgias com um aumento na ordem dos 22% em relação às realizadas no ano de 2021. Não obstante deste aumento, a lista de espera de 2021 para 2022 mais do duplicou, apresentando um aumento de 120%.