Famalicão: Colisão entre duas viaturas na N206 em Gavião

O início de tarde deste sábado ficou marcado por uma colisão entre duas viaturas, na N206, em Gavião, Vila Nova de Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 14h00 e para o local foi acionada a PSP.

Não há, ainda, informação sobre a existência de feridos, apenas a nota de que o trânsito se encontra condicionado no local.

Famalicão: Aldeia de Natal abre hoje com muitas novidades e 4 milhões de luzes

A Aldeia de Natal de Famalicão abre hoje, às 18h00, espalhada pela Praça D. Maria II, Praça 9 de Abril e Praça Mouzinho de Albuquerque. O momento marca também a estreia do espetáculo multimédia na Praceta Cupertino de Miranda e o acender das luzes de Natal, que este ano somam quase quatro milhões em todo o concelho.

O evento traz de volta a pista de gelo, a roda gigante, o ‘Circo de Papel’, street food, o Mercado de Natal e várias animações para as famílias. A grande novidade é a “Praça dos Sonhos”, na Praça 9 de Abril, com novas atrações para os mais pequenos, incluindo realidade virtual e uma rampa de Snow Tubing.

Na Praça Mouzinho de Albuquerque ficam a árvore de Natal e a pista de gelo, enquanto a Praça D. Maria II acolhe o Mercado de Natal, o espetáculo multimédia e o comboio e carrossel de Natal.

Gripe a crescer em Portugal e DGS apela: “Vacine-se já”

Os casos de gripe estão a aumentar em Portugal e a Direção-Geral da Saúde avisa que a epidemia pode começar mais cedo do que o habitual, tal como já está a acontecer noutros países europeus. Por isso, as próximas duas semanas são consideradas decisivas para quem ainda não tomou a vacina.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças alertou para uma nova estirpe de gripe A (H3N2, subtipo K), que está a acelerar a circulação do vírus na Europa. Embora esta estirpe não seja a predominante na vacina deste ano, a DGS lembra que a vacinação continua a ser essencial, porque oferece proteção e reduz complicações e internamentos.

Desde setembro, cerca de dois milhões de pessoas já foram vacinadas, mas este número ainda não garante uma boa cobertura da população de risco. A DGS reforça que é importante acelerar o ritmo de vacinação antes de os casos começarem a crescer mais rapidamente.

A autoridade de saúde diz que não há falta de vacinas para os grupos elegíveis: maiores de 60 anos, doentes crónicos, grávidas e crianças entre os 6 meses e os 5 anos. Quem estiver fora destes grupos pode ser avaliado pelo médico para receber a vacina.

Além da vacinação, são recomendadas medidas simples de prevenção: lavar as mãos com frequência, cumprir a etiqueta respiratória, ventilar espaços e usar máscara caso surjam sintomas gripais.

Famalicão: Sustentabilidade e Cibersegurança em debate no Centro de Estudos Camilianos e Casa das Artes

Vila Nova de Famalicão recebe esta segunda-feira, 24 de novembro, duas conferências nacionais, para debater a sustentabilidade ambiental e a Cibersegurança da Administração Local.

A conferência “Sustenta-Habilidade à moda do NORTE”, iniciativa promovida pela Águas do Norte, decorre a partir das 10h00, no Centro de Estudos Camilianos em S. Miguel de Seide, contando na abertura com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves; com o presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal, António Carmona Rodrigues e o presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, António Cardoso.

O objetivo é a promoção do debate sobre a sustentabilidade ambiental e apresentar a estratégia da empresa relativa às questões ambientais e energéticas do projeto “Água que nos Une”.

O Fórum de Cibersegurança da Administração Local (FCSAL), promovida pelo Centro Nacional de Cibersegurança vai decorrer na Casa das Artes, nos dias 24 e 25 de novembro. A sessão de abertura está marcada para as 15h30, com intervenção do presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos e do coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança Lino Santos.

O encontro, que acontece em cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Ave e o Município de Vila Nova de Famalicão, tem como objetivo reunir autarquias, entidades intermunicipais e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), para promover a ciber-resiliência na Administração Local.

Famalicão: Capicua dá concerto na Casa das Artes

Na noite de 6 de dezembro, às 21h30, o grande auditório da Casa das Artes recebe o concerto de Capicua, intitulado “Um gelado antes do fim do mundo”.

Acompanhada por Luís Montenegro, Virtus, D-One, Inês Malheiro e Joana Raquel e com projeções de vídeo de André Tentúgal, Capicua apresenta um concerto musicalmente fluído e contagiante, construído a partir da sua força poética, entre a voz cantada, a palavra dita e o rap.

Dos temas emocionais, às músicas mais dançáveis, passando pelas canções mais interventivas e clássicos da rapper, o concerto será guiado pelo poder da palavra e pela mestria de Capicua.

Famalicão: PCP quer colocar requalificação e ampliação no Orçamento de Estado

A propósito do Orçamento de Estado para 2026, o Grupo Parlamentar do PCP propõe a requalificação e ampliação do Hospital de Famalicão (pertence à ULS do Médio Ave).

O PCP lembra que há um estudo que identificou as necessidades, feito pelo Centro Hospitalar do Médio Ave, que deu origem a um plano de intervenção com obras de requalificação e ampliação tidas como necessárias, bem como a contínua renovação dos equipamentos. Dá, ainda, conta que a estrutura do Hospital permite este conjunto de obras.

«Estas farão com que este possa servir as populações dos concelhos a quem permite o acesso à saúde, um direito universal consagrado na Constituição da República Portuguesa», refere a proposta do PCP.

Este Grupo Parlamentar lembra que este Hospital serve diretamente uma população de cerca de 250 mil pessoas (de três concelhos), de uma área densamente povoada, com dinâmicas populacionais. Sublinha, também, que o edifício já apresenta alguma idade e precisa de «adaptação a novas realidades», bem como uma maior área, «de modo a servir, com padrões internacionalmente definidos, população desta área geográfica».

A propósito de números, o PCP realça que, neste Hospital, as consultas externas, entre o período de 2020 a 2022 aumentaram a uma taxa de cerca de 10000 por ano, o que ao final dos 3 anos se traduz num aumento médio de 16% do número de consultas. Em 2022 o número de primeiras consultas aumentou cerca de 25% em relação ao ano de 2021. Foram realizadas mais cirurgias com um aumento na ordem dos 22% em relação às realizadas no ano de 2021. Não obstante deste aumento, a lista de espera de 2021 para 2022 mais do duplicou, apresentando um aumento de 120%.

Tribunal espanhol já decidiu: Famalicenses acusados de violar espanholas estão inocentes

Os quatro jovens da região de Braga julgados em Gijón por suspeitas de violação coletiva a duas espanholas, no verão de 2021, foram esta sexta-feira absolvidos. Entre os arguidos estavam dois famalicenses.

Em declarações a O Minho, o advogado Germán-Ramón Inclán Méndez afirmou que “a verdade foi provada” e que os quatro estão “completamente inocentes”. O defensor sublinha que a sentença “não deixa nenhuma margem de dúvidas” e será divulgada quando for anonimizada.

Os arguidos garantiram sempre que o sexo foi consentido e disseram ter ficado “surpreendidos” com a detenção. A defesa apresentou um vídeo que, segundo o advogado, “provava ter sido sexo consentido”.

Dois dos principais acusados, um de Famalicão e um de Braga, chegaram a estar presos preventivamente.