Famalicão: Colisão entre duas viaturas na Rotunda da Paz

A loja de roupa dedicada à mulher, Favo de Mel, divulga uma nova estratégia visual, desenvolvida pela agência Drible, para se destacar no mercado da moda. Unir a força e delicadeza feminina numa imagem coesa e marcante foi um dos principais desafios deste projeto.

A Favo de Mel conta com uma nova identidade visual estratégica, desenvolvida pela Drible, com o propósito de fortalecer a presença da marca no mercado. Através de uma imagem moderna, sofisticada e minimalista, esta parceria foi essencial para aumentar a notoriedade da Favo de Mel, humanizando a marca, sem nunca deixar de comunicar a sua essência.

Mais do que uma loja multimarca destinada à moda feminina – a Favo de Mel é um espaço pensado para as mulheres expressarem a sua força e elegância. Com um novo logótipo e paleta de cores cuidadosamente desenvolvidas, a marca reforça a sua identidade, colocando o cliente no centro da sua comunicação. O design contemporâneo das embalagens e sacos de compras refletem o poder feminino, criando uma experiência única para quem escolhe a Favo de Mel.

A parceria entre a Drible e a Favo de Mel valoriza cada mulher, levando o empoderamento feminino a todos os momentos da compra. Para que todas as mulheres pudessem sentir a sua delicadeza e estilo em cada peça, a marca pensou ao pormenor todos os detalhes, até as próprias etiquetas de preço.

A humanização da marca e proximidade com o cliente foram outros pontos-chave deste projeto. Mais do que meros elementos, os cartões de visita e as mensagens personalizadas fortaleceram a presença da Favo de Mel em todos os momentos de interação.