Famalicão: Colisão entre mota e carro faz um ferido na vila de Joane

Os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) da Unidade Local de Saúde do Médio Ave vão entrar em greve durante o mês de setembro. A paralisação ocorrerá nos dias 4, 5, 10, 11, 17, 18, 24 e 25, entre as 08h00 e as 11h00, afetando os serviços nos concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Trofa.

Durante este período, poderão ser cancelados diversos exames de diagnóstico, como análises clínicas, ecografias e raios X, assim como serviços terapêuticos, incluindo fisioterapia e terapia da fala. Apenas as urgências estarão garantidas com serviços mínimos.

Em comunicado, o sindicato adianta que a greve é uma resposta à falta de cumprimento da lei por parte da instituição, em relação à progressão na carreira e à avaliação de desempenho dos TSDT. Segundo o presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde, Luís Dupont, a luta vai continuar até que o Governo apresente soluções concretas para as reivindicações dos profissionais. Caso não haja avanços, as ações de protesto poderão escalar para greves e manifestações a nível nacional.