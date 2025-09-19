Famalicão: Colisão entre três carros na N206 (Brufe) faz um ferido

Isabel Fernandes, candidata da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP) à união de freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, apresenta uma mensagem de renovação e compromisso para estas comunidades.

Empresária no setor têxtil e formadora na mesma área, Isabel Fernandes, 54 anos, assumiu funções de tesoureira na Junta de Freguesia de Mouquim (2009-2013) e vogal da Assembleia da União de Freguesias entre 2013 e 2025.

Na sua apresentação, a 14 de setembro, a candidata afirmou que quer «marcar a diferença». Perante os apoiantes, promete «mais futuro» para esta união de freguesias. «Estou aqui hoje porque acredito nesta terra, acredito nas nossas freguesias e acredito nas nossas pessoas. É por gostar profundamente da nossa comunidade que aceitei este desafio», confessou.

A candidata garantiu que, caso vença, será uma presidente «próxima, justa e disponível» para a comunidade. Sobre quem a acompanha, diz ser «uma equipa competente e dedicada com o objetivo de alcançar os objetivos».

Entre os apoiantes estavam o atual presidente de Junta, Carlos Alberto Fernandes e Mário Passos, candidato o à Câmara pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão. Mário Passos reconheceu e agradeceu o trabalho do autarca, destacando a sua «dedicação tremenda» à comunidade. Acerca de Isabel Fernandes, assegurou que «é a pessoa certa para dar continuidade ao trabalho feito e para levar Lemenhe, Mouquim e Jesufrei ainda mais longe». Sublinhou ainda os investimentos realizados na União de Freguesias durante o mandato, num total de 2,2 milhões de euros, e apelou à união em torno da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão”.