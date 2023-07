Famalicão: Colisão entre três veículos provoca feridos em Ruivães

O Famafolk – Festival Internacional de Folclore de Vila Nova de Famalicão decorre de 4 a 6 de agosto, com cinco grupos internacionais (Bolívia, Geórgia, Colômbia, Canadá e Eslováquia) e três portugueses que vêm mostrar as suas tradições.

O Festival, promovido pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane com apoio da autarquia, decorrerá em vários espaços do concelho de Famalicão.

Para esta quinta edição foram convidados: a Companhia de Dança Acuarela Boliviana; Georgian Folcloric Dance Group of University GIPA, da Geórgia; Ballet Folclorico de Casanare,da Colômbia; Ensemble Folklorique Les Éclusiers, do Canadá; e Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, da Eslováquia. O cartaz fica completo com as atuações dos famalicenses Grupo Etnográfico Rusga de Joane e Rancho Folclórico de São Miguel-o-Anjo e, ainda, do Grupo Folclórico Santa Cruz Vila Meã, de Amarante.

«Um leque de convidados rico, diversificado e com muita qualidade», aponta o diretor artístico do Famafolk, Ricardo Carneiro.

De acordo com o programa, o festival arranca no dia 4 de agosto, com a cerimónia oficial de abertura nos Paços do Concelho, pelas 14h30. Para o mesmo dia está também agendado um workshop de Danças do Mundo que terá lugar na Praça – Mercado Municipal de Famalicão, às 15h30, e aquela que será a gala de abertura do festival, marcada para as 21h30, nos Paços do Concelho de Famalicão.

A 5 de agosto, sábado, o festival muda-se para a terra de Camilo Castelo Branco, com a segunda gala do Famafolk a decorrer no Parque da Freguesia de Seide São Miguel, às 21h30.

Para o último dia do festival, pelas 11h00, está reservada a tradicional celebração Ecuménica que todos os anos integra o cartaz do Famakolk, na Igreja de Joane, e, por fim, a gala de encerramento do evento, às 15h00, no Parque da Ribeira em Joane.

Recorde-se que o Famafolk está em processo de candidatura ao selo Festival CIOFF. «Regressamos sob o signo da exigência e qualidade da rede de festivais CIOFF. Este é o primeiro de três anos de avaliação para que o Famafolk possa integrar esta prestigiada rede internacional», refere o presidente da direção da Rusga de Joane, Ricardo Mendes Azevedo.

Sobre a edição deste ano, o responsável espera que se traduza «numa verdadeira jornada de aprendizagem e convívio» para todos os grupos participantes e que o público se divirta e usufrua dos vários momentos proporcionados pelo festival.