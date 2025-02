Famalicão: Colisão entre três viaturas num dos acessos à cidade (Antas)

Famalicão: Câmara Municipal vai avançar com obras de meio milhão no Pavilhão Municipal

A Câmara Municipal perspetiva um investimento de meio milhão de euros em obras de beneficiação no Pavilhão Municipal. O anúncio foi feito, na noite desta sexta-feira, no decurso da Assembleia Municipal que decorreu, de forma descentralizada, no Auditório de Delães.

A novidade foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal, depois de ser questionado por um deputado do PS, Rui Carvalho, sobre as infiltrações da água da chuva no espaço desportivo que não é alvo de obras desde 2017, referiu o socialista.

Mário Passos respondeu com a garantia de uma intervenção de meio milhão de euros «para habilitar a capacitar o Pavilhão Municipal e, desta forma, torná-lo proporcional às grandes iniciativas desportivas que lá ocorrem», disse, embora não avançando com datas, nem especificando o tipo de obras.

No entanto, CIDADE HOJE sabe que, para além das infiltrações de água que foram reportadas, há outras intervenções que são urgentes, desde logo nas casas de banho, balneários e também no piso.

Recorde-se que o espaço desportivo, que entre abril e maio, vai receber a final four e final eight masculina e feminina da Taça de Portugal de hóquei em patins, é palco para os treinos e jogos das várias modalidades do Famalicense Atlético Clube. Diariamente, centenas de atletas treinam e jogam no pavilhão.