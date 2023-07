Famalicão: Colisão entre veículo ligeiro e motociclo provoca um ferido

A freguesia de Mogege prepara-se para celebrar Santa Marinha e o Santíssimo Sacramento, festividades que têm início esta terça-feira, às 19 horas, com missa e sermão, celebração que se repete na quinta-feira e que dá início ao Sagrado Lausperene que termina no dia seguinte, sexta-feira, 21 de julho. Na noite deste dia há Noite Branca, a partir das 21h30, com animação a cargo do grupo StarDancers e do Dj Jorge Reyna e convidados, depois das 23 horas.

No sábado, a noite começa com a Missa Vespertina e procissão, às 20h30; segue-se a atuação da Tuna Feminina do Instituto Superior de Engenharia do Porto (22 horas) e do grupo Alvorada (22h30).

A manhã e início de tarde de domingo será preenchida com celebrações religiosas. Às 10h30, há missa com sermão e, às 15h30, novo momento religioso com Terço e sermão, seguidos da procissão do Santíssimo Sacramento. Às 17 horas, atua o grupo Mirra; uma hora depois, o Grupo Etnográfico Rusga de Joane e a Banda Bingre Canelense que encerram as festividades.