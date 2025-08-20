Famalicão: Colisão entre veículos faz dois feridos na freguesia de Vale São Martinho

Duas pessoas ficaram feridas, na sequência de uma colisão entre dois veículos, na manhã desta quarta-feira, em Vale São Martinho, Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 08h10, na Rua da Devesa e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.