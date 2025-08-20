Concelho, Última Hora

Famalicão: Colisão entre veículos faz dois feridos na freguesia de Vale São Martinho

Duas pessoas ficaram feridas, na sequência de uma colisão entre dois veículos, na manhã desta quarta-feira, em Vale São Martinho, Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 08h10, na Rua da Devesa e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

IPMA prevê o regresso da chuva para domingo e deve manter-se durante a próxima semana

A chuva poderá estar de regresso já no próximo domingo, é o que indica a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo os dados disponíveis, com os aguaceiros deverá esperar-se uma descida das temperaturas. A partir de domingo e até sexta-feira, dia 29, as temperaturas não devem ultrapassar os 25 graus.

Há previsão de chuva quase todos os dias, com exceção para terça-feira.

Pode acompanhar a previsão ao detalhe e atualizada aqui

Famalicão: Adelino Ferreira Lopes desapareceu há 1 ano e 10 meses em Requião

Adelino Ferreira Lopes permanece desaparecido desde a manhã de 17 de outubro de 2023. Passados 1 ano e 10 meses, continua sem haver qualquer informação sobre o seu paradeiro.

O famalicense vivia com uma família de acolhimento, na freguesia de Requião, e foi visto pela última vez por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco.

Adelino é dependente de medicação e tem dificuldades de locomoção.

O caso está sob investigação da Polícia Judiciária.

Hóquei em Patins: Atleta famalicense convocado para a Seleção Nacional de Sub-19

Martim Oliveira, jovem guarda-redes natural de Vila Nova de Famalicão, foi convocado para representar a Seleção Nacional de Sub-19 de hóquei em patins no Campeonato da Europa, que decorre em Viareggio, Itália, entre 25 e 30 de agosto.

Formado no Riba d’Ave, Martim Oliveira dividiu a última época entre os Sub-19 e a equipa B do Óquei de Barcelos. Com este clube conquistou o título de Campeão Nacional da III Divisão e teve papel decisivo na subida à II Divisão.

Na próxima temporada, o guarda-redes continuará ao serviço do Óquei de Barcelos Sub-19 e da equipa B, que disputará a II Divisão Nacional de hóquei em patins.

Candidato à AF Braga reúne com clubes em Famalicão

O candidato à presidência da Associação de Futebol de Braga, Miguel Azevedo, vai estar em Vila Nova de Famalicão no dia 10 de setembro, no âmbito de um ciclo de sessões de esclarecimento com os clubes do distrito.

O objetivo passa por apresentar as linhas gerais do seu projeto e ouvir as preocupações e sugestões dos dirigentes desportivos. Miguel Azevedo afirmou que pretende uma associação “mais próxima, mais forte e mais moderna”, sublinhando que estes encontros são “um espaço de diálogo” onde quer aprender com a experiência dos clubes e construir “um projeto comum que valorize todos os que fazem o futebol e o futsal do distrito”.

Além das sessões coletivas, o candidato garantiu ainda disponibilidade para reunir individualmente com clubes que não possam marcar presença nas datas previstas.

Parque Infantil na Devesa é proposta de Cátia Neto: Candidata da IL a Antas e Abade de Vermoim

A Iniciativa Liberal apresentou Cátia Neto como candidata à União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, em Vila Nova de Famalicão.

Com 31 anos, natural do concelho, a candidata é chefe de armazém e estudante de Direito. Afirma representar “uma nova geração que une experiência de trabalho, dedicação e vontade de mudança”.

Em comunicado, Cátia Neto afirma ser “a voz da mudança na união de freguesias”. Como candidata compromete-se a defender a liberdade individual, a responsabilidade e a transparência. Como medida mais emblemática irá propor a construção de um parque infantil no Parque da Devesa.

O coordenador da IL Famalicão, Paulo Ricardo Lopes, destacou que “a candidatura encabeçada pela Cátia Neto representa a aposta numa jovem dinâmica que mostrou forte vontade em aceitar o desafio de servir os habitantes de Antas e Abade de Vermoim, a união de freguesias onde tradicionalmente a IL Famalicão é mais forte e onde existe a expectativa de reforçar a representação”.

Bloco de Esquerda de Famalicão não vai concorrer às autárquicas 2025

O Bloco de Esquerda de Vila Nova de Famalicão anunciou que não terá candidatura às eleições autárquicas de 2025.

Em comunicado, a concelhia explicou que foi “uma decisão difícil mas consciente”, tomada após reflexão e debate interno. O partido considera que este é um período importante para “o fortalecimento interno” e para “aprofundar a intervenção política no concelho”.

O BE afirma que os próximos quatro anos servirão para reforçar a presença junto da população e preparar uma candidatura em 2029, com “uma alternativa socialista forte, coesa e enraizada”.

A concelhia deixou ainda um apelo: “Este é o momento de votar com consciência. É necessário derrotar a maioria de direita que domina o concelho e erguer uma barreira sólida contra a extrema-direita e contra a direita ultraliberal.”