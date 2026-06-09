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Famalicão: Colisão entre veículos junto aos hipermercados em Gavião

O final de tarde desta terça feira, ficou marcado por uma colisão entre dois veículos, na zona dos hipermercados, em Gavião, Famalicão.

O acidente, na Rua do Eixo Atlântico, aconteceu cerca das 19h30 e para o local foram acionados os Bombeiros Famalicenses.

Não existe, para já, informação sobre a existência de feridos.

 

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PSP trava venda de produtos contrafeitos nas Festas Antoninas de Famalicão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu diversos artigos contrafeitos durante uma ação de fiscalização realizada nos últimos dias em Famalicão.

Segundo a autoridade, os produtos encontravam-se destinados à comercialização em estabelecimentos associados às Festas Antoninas. A operação teve como objetivo verificar o cumprimento da legislação em vigor e combater a venda de artigos falsificados.

As autoridades não divulgaram, para já, o número exato de artigos apreendidos.

Famalicão: Acidente com trotinete faz um ferido

Um homem, com cerca de 40 anos, ficou ferido na colisão entre um carro e uma trotinete, na N204, no Louro, em Famalicão.

O acidente aconteceu por volta das 16h30, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e a vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Autor de ameaças é apanhado com armas e munições

Esta sexta-feira, a GNR de Famalicão identificou e constituiu arguido, um homem de 49 anos, pelo crime de ameaças.

No âmbito do respetivo inquérito crime por ameaças, foram realizadas buscas domiciliárias – uma em oficina e seis em viaturas – que culminaram na apreensão de quatro espingardas calibre 12; uma arma de ar comprimido; e 97 cartuchos de calibre 12.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Fica em liberdade dupla detida pela PJ por assaltos com navalhas em Famalicão

Os dois homens detidos pela Polícia Judiciária de Braga, suspeitos de dois assaltos à mão armada em Vila Nova de Famalicão, foram esta quarta-feira libertados pelo tribunal mas terão que se apresentar às autoridades três vezes por semana.

Os suspeitos tinham sido detidos pela PJ por alegada participação em dois assaltos ocorridos no passado mês de março, ambos com ameaça de navalhas.

Os dois homens estão indiciados por crimes de roubo e sequestro e são referenciados pelas autoridades por alegada ligação ao consumo e tráfico de droga. Estão também proibidos de contactar com as vítimas.

Fonte: O Minho

Famalicão: Apreensão de armas em investigação da GNR por ameaça em Ribeirão

Um homem de 39 anos foi constituído arguido pela GNR, em Ribeirão, Famalicão, no âmbito de uma investigação relacionada com o crime de ameaça.

A operação foi realizada pelo Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Vila Nova de Famalicão, no dia 29 de maio, com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária e outro de busca não domiciliária.

Durante as diligências, os militares apreenderam três caçadeiras, uma carabina com alça de mira holográfica, 190 cartuchos de calibre 12, 22 cartuchos de calibre 36 e ainda 43 munições calibre 30-06.

O caso foi encaminhado para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão. Após o primeiro interrogatório judicial, ao suspeito foi aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

Barcelos: Jovem de 17 anos salvo de morrer afogado no Rio Cávado

Um jovem de 17 anos foi resgatado da água por um bombeiro da corporação de Bombeiros de Barcelinhos, depois de um alerta para um pré-afogamento no rio Cávado, em Barcelos, na tarde desta quinta-feira.

Quando as equipas chegaram ao local, o segundo comandante, Rui Araújo, apercebeu-se da situação de perigo e entrou de imediato no rio, conseguindo retirar a vítima para a margem com vida.

O jovem recebeu assistência no local por parte dos bombeiros, enquanto aguardava a chegada da equipa médica da VMER de Barcelos para avaliação clínica.

Também os Bombeiros de Barcelos foram acionados e estiveram a apoiar as operações no local.

Fonte: O Minho