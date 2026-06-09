Famalicão: Colisão entre veículos junto aos hipermercados em Gavião

O final de tarde desta terça feira, ficou marcado por uma colisão entre dois veículos, na zona dos hipermercados, em Gavião, Famalicão.

O acidente, na Rua do Eixo Atlântico, aconteceu cerca das 19h30 e para o local foram acionados os Bombeiros Famalicenses.

Não existe, para já, informação sobre a existência de feridos.