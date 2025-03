Famalicão: Colisão entre veículos obriga a corte parcial da N206 (Requião)

Closum distinguido no Best Tech Experience 2025

O Closum, plataforma de Marketing e Comunicações Digitais, foi vencedor nos Best Tech Experience 2025, atribuído pela ConsumerChoice, que destaca a excelência na experiência do utilizador em tecnologia e serviços digitais. A plataforma portuguesa destacou-se na categoria de “Marketing Digital App”, que reconhece plataformas e ferramentas voltadas para comunicação digital e estratégias de marketing.

“Esta conquista reflete o trabalho e a dedicação da nossa equipa, que mantém como prioridade a criação de ferramentas digitais que simplificam processos e oferecem a melhor experiência possível aos nossos utilizadores”, afirma Vítor Brandão, CEO do Closum, acrescentando que “cada detalhe é cuidadosamente pensado para atender às necessidades e superar as expectativas de todos os clientes e utilizadores que confiam na nossa plataforma para gerir as suas comunicações de marketing digital”.

Para a atribuição da distinção, muito contribuíram vários critérios como o design inovador da plataforma portuguesa, a usabilidade intuitiva, o desempenho superior e a segurança de todos os dados. “Sermos distinguidos logo na primeira edição desta certificação cria ainda mais responsabilidade nas nossas equipas, até porque consolida o Closum como uma referência no setor tecnológico nacional”, sustenta o responsável, frisando que a plataforma “não tem parado de crescer com novas funcionalidades, sempre em busca do que é importante e útil para quem confia em nós”.

A distinção assume-se, assim, como “mais um marco na nossa jornada enquanto equipa e reforça o compromisso em continuar a inovar e a elevar os padrões da tecnologia ao serviço das pessoas”, reforça Vítor Brandão. Recorde-se que esta já não é a primeira vez que a plataforma recebe um prémio: em outubro passado, o Closum foi reconhecido como Melhor Projeto Digital em “Serviços de Comunicação e Marketing Digital” nos Prémios Navegantes XXI promovido pela ACEPI. “Para nós, não é apenas mais um prémio ou distinção: é a prova de que estamos a cumprir o nosso objetivo de ligar pessoas e fazer crescer o tecido empresarial português”, conclui.

O Best Tech Experience avalia as melhores soluções tecnológicas, produtos, serviços e aplicações, incentivando a inovação e premiando a excelência em várias categorias. A cerimónia de entrega do prémio teve lugar no dia 9 de janeiro, em Lisboa, reunindo várias marcas portuguesas.

O Closum foi criado em 2017. Até este momento, mais de 2500 empresas já utilizaram a plataforma em diferentes segmentos como fitness, viagens, saúde e bem-estar, retalho e comércio e formação.